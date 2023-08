Idep segue com inscrições para cursos na zona Leste de Porto Velho até quarta-feira, 30

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas até quarta-feira (30), para cursos na zona Leste de Porto Velho. Serão realizados os cursos na área de Depilação, Manicure e Pedicure; SPA dos Pés e Assistente Administrativo. As aulas acontecerão na Escola de Ensino Fundamental e Médio Flora Calheiros Cotrin, que é um dos polos da Etec – Escola Técnica Estadual do Idep.

As inscrições podem ser realizadas pelo site https://rondonia.ro.gov.br/portal/, onde constam orientações gerais como a idade mínima e o grau de escolaridade necessário para o candidato se inscrever.

Para o governador Marcos Rocha, a descentralização do ensino profissionalizante em todas as regiões do Estado é uma estratégia do Governo de Rondônia para levar a qualificação da mão de obra, até o cidadão.

“Com a aquisição das escolas técnicas móveis e a inauguração da nova sede do Idep, a gestão estadual expandiu a educação profissional no Estado, mas o trabalho continua com os polos da Escola Técnica Estadual – Etec na Capital e salas descentralizadas no interior do Estado”, declarou.

Com a expansão do atendimento do Idep, muitos profissionais estão se atualizando. Manicure há dez anos, a moradora do Bairro Nova Esperança na Capital, Telma Ferreira Pinto, de 57 anos, encontrou no curso de Massagem para os pés, a oportunidade de lançar um novo procedimento. “Agora, eu tenho mais um serviço para oferecer as minhas clientes”, comemora com o novo aprendizado, que lhe proporcionará uma renda extra.

Fonte: Governo RO