Idosa cadeirante morre ao ser arremessada de ônibus no RJ

Policiais do 6° BPM (Tijuca) e do Programa Segurança Presente libertaram uma mulher que era mantida refém pelo companheiro, no interior de uma casa na Rua Alzira Brandão, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio, neste sábado (5). A vítima estava sendo ameaçada com uma faca.

De acordo com a PM, a mulher se aproveitou de um momento de distração do agressor e conseguiu se trancar em um dos cômodos do imóvel e acionar a corporação, via 190.

Os militares do 6° BPM, que atuam na região, foram os primeiros a chegar no local da ocorrência. Os agentes fizeram o trabalho de negociação, que durou mais de 30 minutos, para convencer o homem que estava no interior da casa a se entregar para as forças de segurança.

Polícia Militar/Divulgação O suspeito ameaçava a vítima com uma faca.





