Também têm direito à isenção as pessoas com deficiência (PCD) ou acompanhante de PCD

Pessoas que completam 60 anos podem usufruir do serviço de transporte coletivo em Porto Velho de graça através do cartão ‘Melhor Idade’. A emissão do cartão pode ser feita de forma rápida em diferentes pontos de atendimento.

São duas categorias de cartão destinadas ao atendimento gratuito de passageiros na capital, representando cerca de 33% do volume de usuários, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), responsável pela fiscalização do serviço. Além do ComCard Melhor Idade, concedido aos cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos, também têm direito à isenção as pessoas com deficiência (PCD) ou acompanhante de PCD, quando recomendado pelo médico.

Os cartões podem ser adquiridos de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, no Tudo Aqui, na av. Sete de Setembro, 830; na Praça CEU, na rua Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro JK; ou no ponto instalado no prédio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), na rua General Osório, 81, Centro.

Os documentos necessários para emissão do cartão Melhor Idade são: folha resumo do Cadastro Único atualizado (prazo de dois anos – emitida pelo Cras); cópia do RG, CPF e comprovante de residência. É necessário que o titular esteja presente.

Texto: Renata Beccária

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO