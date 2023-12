Ieda Chaves acompanha cerimônia de posse de novos representantes do TCE-RO e do MPC-RO

Na quinta-feira (7), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) prestigiou a sessão especial de posse do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), conselheiro Wilber Coimbra, e do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Miguidônio Inácio Loiola Neto. Além deles, outros membros diretivos também foram empossados para o próximo biênio (2024/2025).

O evento, ocorrido no auditório do TCE-RO, em Porto Velho, foi muito concorrido por autoridades de todas as esferas públicas. Por lá, Ieda Chaves teve a oportunidade de parabenizar Wilber Coimbra por assumir a nova função e colocar seu gabinete à disposição em prol do fortalecimento das relações entre as instituições públicas. “Que Deus continue guiando os passos do Dr. Wilber Coimbra e que ele possa, no dia a dia de sua atuação e liderança, fazer a diferença na vida de nossa população, construindo assim, um estado melhor para todos”, disse a deputada.

Discursos

De forma emocionada, em seu primeiro discurso, o conselheiro Wilber Coimbra falou de família e de suas diretrizes para o mandato, sendo: a valorização do servidor; o controle externo orientado por dados; a indução de políticas públicas; e o fortalecimento da política de integridade no Tribunal. “O nosso trabalho no Tribunal só faz sentido se mudarmos a realidade social, pois estamos aqui para servir ao interesse público”, falou Coimbra.

Já o recém-empossado procurador-geral do MPC no biênio 2024/2025, Miguidônio Loiola Neto, fez um agradecimento especial aos seus pares pela confiança e apoio. “É uma emoção que se renova, e é um novo e grande desafio em minha vida, o qual abraço com muita satisfação e honra”.

Outros nomes

Além de Wilber e Miguidônio no comando do TCE/RO e do MPC/RO, respectivamente, o conselheiro Paulo Curi Neto, atual presidente do Tribunal, foi empossado vice-presidente, e no cargo de corregedor-geral, tomou posse o conselheiro Edilson de Sousa Silva.

Também assumiram seus cargos os presidentes da 1ª Câmara, conselheiro Valdivino Crispim de Souza, e da 2ª Câmara, conselheiro Jailson Viana de Almeida; o ouvidor, conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e o presidente da Escola Superior de Contas, conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello.

Texto: Etiene Gonçalves I Assessoria parlamentar

Fotos: Marcos Nobre I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO