Ieda Chaves acompanha visita técnica que prevê a implantação da Farmácia Viva em Porto Velho

Com o objetivo de promover o acesso a medicamentos fitoterápicos de qualidade, seguros, eficazes e efetivos à população, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), acompanhou na quarta-feira (23), uma visita técnica ao Parque Natural de Porto Velho, onde deve ser implantado o programa Farmácia Viva.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) da capital participa do edital de seleção Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde (Sectics), que leva em consideração sete eixos propostos, sendo: articulação; cultivo; beneficiamento; controle de qualidade; dispensação e capacitação. Entre valores de custeio e investimento, cada projeto pode receber entre R$ 700 mil e R$ 1 milhão.

De acordo com a Ieda Chaves, a iniciativa da Semusa e em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), responsável pelo Viveiro no local, que é um pré-requisito para aderir ao programa, é muito importante para dar assistência farmacêutica às pessoas. “Há uma união de profissionais e de gestão, uma vez que a população é quem ganha, pois teremos medicamentos naturais cientificamente comprovados em sua eficácia”, observou a deputada, ao reiterar que em caso de necessidade vai ofertar uma emenda parlamentar.

Acesso a população

Já a titular da Semusa, Eliana Pasini, a Farmácia Viva é um projeto super interessante e que beneficia muita a população. “Ele trata da prevenção à saúde, onde a gente vai poder trabalhar melhor as ervas, com qualidade e na quantidade certa e com o suporte de farmacêuticos”, disse. Ela lembrou que não haverá distribuição de plantas, mas serão ofertadas com receita médica e encapsuladas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Números e resultados

De acordo com o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (DAF), em 2020, foram recebidas 60 propostas; em 2021, 77, e, em 2022, o número de proponentes foi de 93. A previsão é que o resultado final seja divulgado no início de outubro de 2023.

Registros

A visita técnica foi acompanhada pelos secretários-adjuntos da Semusa, Marilene Penati, e da Sema, Victor de Oliveira, além de servidores públicos municipais.

Texto e foto: Etiene Gonçalves

Fonte: Assembleia Legislativa de RO