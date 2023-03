Ieda Chaves articula estratégias para reforçar ações na área da Educação

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), com o intuito de aproximar e promover investimentos que reforcem as ações educacionais em Rondônia, fez na última quinta-feira (16), uma visita institucional a secretária adjunta da Secretaria de Estado da Educação (Seduc/RO), Débora Lúcia. A conversa serviu para articular estratégias para o setor educacional e estreitar o trabalho em conjunto.

Tendo como base o interesse e bandeira da Educação, a parlamentar fez questão de colocar o seu mandato à disposição. “Este é o único setor que dá para ver resultados a partir do que é planejado. Formalizamos aqui a nossa parceria para o desenvolvimento de Rondônia”, disse a parlamentar.

Ieda Chaves, que é a presidente da comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), reiterou a necessidade de estreitar contato visando um trabalho em parceria.

“Aprovamos uma indicação no sentido de levar a Alero à escola com palestras e outras ações. Com isso, queremos contar com este apoio e conversar com os estudantes para facilitar o entendimento com informações sobre o funcionamento das atividades legislativas para se tornarem cidadãos mais completos e até desenvolverem o engajamento”, acrescentou a deputada estadual.

Busca pela mudança

Débora Lúcia informou que o estado possui, atualmente, mais de 195 mil alunos na rede. Ao lembrar os dados expôs que, ainda hoje, há a política da má cultura. “Tudo é visto como nada sério, que os representantes do povo e dos agentes políticos não fazem nada e só buscam vantagem. Precisamos mudar esta realidade e esta iniciativa é muito positiva”, comentou Débora Lúcia após tomar conhecimento do Projeto de Resolução 13/2023, aprovado na última terça-feira (14), pelos deputados estaduais.

Parceria

Foi encaminhado ao término da reunião que, os assessores de gabinete e chefia terão os contatos alinhados e, ao serem protocolados processos junto a Seduc/RO como, por exemplo, emendas e indicações, haja um acompanhamento de perto a fim de que não existam barreiras para que o investimento chegue nas atividades-fim.

Texto e foto: Assessoria parlamentar