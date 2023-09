Ieda Chaves celebra anúncio de que edital à construção da ponte binacional está pronto

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), recebeu a confirmação durante o seminário que discutiu o projeto de construção da Ponte Binacional entre o Brasil e Bolívia e os aspectos socioeconômicos e ambientais dos dois países, que o edital está pronto para publicação, na última quinta-feira (31). Com isso, a obra está próxima de sair do papel e o Governo Federal deve investir cerca de R$ 300 milhões na construção da obra, que faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado há algumas semanas.

A obra, que terá 1,6 mil metros de extensão e vai ser construída sobre o rio Mamoré, é considerada prioritária para o desenvolvimento da região. “É de suma importância, principalmente da região de Guajará-Mirim, que já perdeu muito neste sentido, quem vive lá sabe disso. A ponte, pela questão social, também favorece muitos avanços. Da nossa parte (Brasil), está tendo uma boa vontade e a luta vem de longa data, muitos querem que o sonho se torne realidade”, disse Ieda Chaves.

A parlamentar ressaltou que com o início das obras, já é um momento para geração de emprego e renda aos moradores das duas cidades, brasileira e boliviana, que serão diretamente atingidas. “Eu fico emocionada pelo que a gente consegue enxergar a frente. Fico empolgada a cada momento que vemos essa possibilidade de melhorar a vida da nossa população e daquele país”, acrescentou.

Boa notícia

O governo brasileiro ainda aguarda um sinal verde da Bolívia para publicar o edital da licitação. A obra está prevista para ser concluída em quatro anos. Segundo o diretor de obras públicas da Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário, Allan Magalhães Machado, todas as condições técnicas e financeiras para iniciar a obra. “Temos o anteprojeto pronto, o edital em condições de publicação e a garantia do recurso para a elaboração do projeto executivo”, disse.

De acordo com as informações dos agentes políticos envolvidos dos dois países, a ponte promoverá a mobilidade de pessoas e produtos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a geração de oportunidades de trabalho.

Empenho

O documento de realização do seminário foi assinado por um coletivo de deputados estaduais em parceria com o gabinete do deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil), que é integrante da Comissão de Viação e Transporte da Câmara Federal.

“A construção da ponte internacional de Guajará-Mirim é um sonho antigo e está mais perto de se tornar realidade. O governo brasileiro está trabalhando para viabilizar a obra, que será fundamental para o desenvolvimento daquela região. Aguardamos um sinal verde do país vizinho para publicar o edital da licitação. Esperamos que a Bolívia agilize esse processo”, disse Carvalho.

Urgência

O encontro contou ainda com a participação dos deputados estaduais Alan Queiroz (Podemos), Gislaine Lebrinha (União Brasil), deputada estadual Dra. Taíssa (PSC), Delegado Lucas (PP), da consulesa da Bolívia, Tezalia Jauregui Pinto, presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim, vereador João Vanderlei de Melo, do presidente da Câmara Municipal de Guayaramerin, vereadora Yaneth Mendez Ibañez da Silva, da diretora de relações exteriores da Bolívia, Tatiana Paniágua, da vice-presidente do conselho municipal de Riberalta, Walter Vaca Mendez. Ambos, reiteraram a necessidade de andamento das ações que visem agilizar a construção da ponte entre Guajará-Mirim e Guayaramerín.

Texto: Etiene Gonçalves / Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO