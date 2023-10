Ieda Chaves comemora o sucesso da tradicional festa do Dia das Crianças em Porto Velho

Com o objetivo de incentivar a cultura regional, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) contribuiu com a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a retomada do evento folclórico “Duelo da Fronteira” em Guajará-Mirim. As apresentações das agremiações bois-bumbás Malhadinho e Flor do Campo ocorreram durante o último fim de semana no bumbódromo Márcio Menacho.

De acordo com a parlamentar, o recurso foi muito útil, pois contribuirá para garantir a continuidade das tradições culturais e turísticas da região. “A festa é sempre linda e é um marco que atrai a atenção de todos. Após alguns anos, o Duelo da Fronteira voltou com um tema que deve ser abordado sempre, que é a resistência cultural. Eventos assim promovem o turismo, a renda e reforçam nossa identidade”, disse Ieda Chaves.

Duelo da Fronteira em Guajará-Mirim, Rondônia(Alcides Neto / Assessoria parlamentar)

No último mês de junho, a presidente da nação Azul e Branca, Camila Miranda, fez um convite especial a Ieda Chaves para ser madrinha do Boi-Bumbá Malhadinho, aceitando com muito carinho. Sendo assim, ela considera que com essa missão é possível contribuir ainda mais à cultura do estado.

O festival

O Festival Folclórico foi fundado em 1995 e atua na preservação das heranças culturais indígenas e caboclas por meio de músicas, danças e lendas. No último mês, o festival foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial do estado pela Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) e agora aguarda a sanção do governador.

Texto: Etiene Gonçalves / Assessoria parlamentar

Fotos: Alcides Neto / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO