Ieda Chaves conquista a aprovação da criação da Frente Parlamentar Feminina na ALERO

Em um evento especial, a deputada estadual Ieda Chaves participou do evento nesta quarta-feira (8), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), no auditório Amizael Gomes da Silva. A atividade contou com uma apresentação de um vídeo institucional narrando a força da mulher na política, homenagem e sorteio de brindes às servidoras e convidadas.

Ieda Chaves deu os parabéns às servidoras e convidadas presentes, além de contar um pouco sobre a sua trajetória de vida. “A gente entende que a data é todo dia. E, por dia, somos e temos o dom da vida, é algo muito especial que é poder colocar no mundo outra vida. Mas, ao pensar em uma sociedade, em políticas públicas e em casos de violência, não tem como não dizer que temos de evoluir muito”, disse.

A deputada observou ainda que há muitas mulheres discriminadas, sofrem violações e que “ser mulher ainda é uma situação de risco. A gente sofre violência, preconceito. Nós podemos ser e estar onde nós quisermos e, ninguém tem o direito de nos assediar, pois somos donas do nosso corpo. Não é não!”.

Dados

No estado de Rondônia, de 1983 a 2023, 24 mulheres foram eleitas deputadas estaduais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade da população brasileira é feminina (51,3%) e, elas representam, 53% do eleitorado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Porém, ocupam menos de 15% dos cargos eletivos.

Agora, vale o destaque da formação política das mulheres para uma democracia mais sólida. “É nosso direito. Precisamos de maior representatividade e isso significa melhorias e o avançar junto a sociedade para um dia chegar na tão sonhada igualdade às mulheres, que ainda estamos caminhando nisso”, contribuiu Ieda Chaves.

Homenagem

Marizete Fontinele de Melo, aos 69 anos, é a servidora mais antiga da ALE e agradeceu a homenagem. “Eu me sinto tão bem e com tantos sonhos a realizar. Nós mulheres somos assim e, nossos sonhos são realizados devagarzinho , mas eles acontecem. Somos tudo aquilo que nós acreditamos e podemos ser”, disse após receber um buquê de flores.

Registros

O evento foi idealizado pela deputada Dra. Taíssa. Participaram ainda, presencialmente, as deputadas Ieda Chaves e Cláudia de Jesus. A presidência da ALERO foi representada pelo deputado Laerte Gomes e, toda a cerimônia, acompanhada pelo deputado Luís do Hospital, além da juíza Fabíola Cristina Inocêncio, primeira vice-presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (Ameron).

Texto e foto: Assessoria parlamentar