Ieda Chaves conversa com lideranças e recebe demandas na área da saúde e espaços públicos

Em reunião com o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Eder André Fernandes Dias, na manhã desta quarta-feira (01), o deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSD) prosseguiu com as tratativas que tem por objeto a continuação dos serviços da empresa contratada para a retomada das obras de esgotamento sanitário do município de Ji-Paraná. “A boa notícia é que as equipes do DER já estão preparadas para atuarem na recuperação das ruas que estão com a pavimentação aberta, tanto com a aplicação da terraplanagem, como dos insumos asfálticos”, salientou o parlamentar.

Ainda de acordo com o deputado, o DER também já está preparado para trabalhar em compasso com a empresa que dará a continuidade nas obras de saneamento do município. “Conforme novas guias vão sendo abertas para a implantação do saneamento, as equipes do DER estarão logo atrás, tapando essas aberturas para que as ruas permaneçam em estado adequado para a trafegabilidade dos veículos”, ressaltou Laerte Gomes.

Outros assuntos tratados durante a reunião envolveram a questão da operação tapa-buraco e a solicitação do parlamentar para providências quanto ao recapeamento das rodovias estaduais, RO-133 e RO-135, também denominada como Rodovia Pastor Severo Antônio de Araújo.

“Inicialmente será priorizada a operação tapa-buraco e, em seguida, o recapeamento e a manutenção dessas importantes rodovias estaduais que interligam nosso município de Ji-Paraná ao distrito de Nova Londrina e do Vale do Guaporé e da Zona da Mata”, confirmou o líder do Governo, deputado Laerte Gomes.

Texto e foto: Assessoria parlamentar