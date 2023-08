Ieda Chaves convida a população para visitar a Exposição Fotográfica “Mulher Notável” – Divas

Evento reconhece mulheres inspiradoras até o dia 15 de agosto, no Porto Velho Shopping.

Desde a última terça-feira (1º), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), está entre as personalidades que integram a Exposição Fotográfica “Mulher Notável” – Divas, que acontece no Porto Velho Shopping (2º Piso). O evento, um tributo às mulheres que são consideradas inspirações diárias por sua atuação na vida pública social ou política, foi idealizado pelo colunista social Zuza Carneiro, que faleceu há quase quatro meses.

Figurando entre as homenageadas, Ieda Chaves, que é dentista por formação, mestre em Ciências da Saúde, empresária, além de primeira-dama do município de Porto Velho, demonstrou em vídeo-convite nas redes sociais a sua satisfação pelo convite e participação na exposição.

“Ao todo, somos 45 mulheres. Cada uma, com o seu estilo de vida, que são mães, esposas, profissionais liberais ou não, ativistas e, acima de tudo, consideradas pessoas fortes e resilientes, muito inspiradoras. Espero que os visitantes percebam e visualizem os rostos expostos, que são sinônimos de uma força poderosa que temos na sociedade”, disse Ieda Chaves.

Organização

Idealizada ainda em vida por Zuza Carneiro e com as fotografias de Fernanda Amaral, a exposição tem a curadoria de Eliane Carneiro, esposa do colunista (in memoriam) e diretora geral da Revista Premium Luxo.

“Queremos contagiar os visitantes com histórias inspiradoras de mulheres extraordinárias que deixaram sua marca na história da nossa cidade e do nosso estado de Rondônia. Com o objetivo de reconhecer suas trajetórias notáveis e celebrar suas conquistas, a mostra apresenta relatos emocionantes de coragem, dedicação e superação”, detalhou Eliane, ao reforçar o convite à exposição.

Os registros fotográficos foram inspirados por uma fotografia ou de uma história de uma diva do cinema, da música ou filantropia, e foram reproduzidos.

Serviço

O evento, que segue até o dia 15 de agosto, das 10h às 22h, conta com o apoio e ocorre no Porto Velho Shopping e também da Rommanel e Espaço Sicoob. Para conhecer um pouco mais da trajetória de Ieda Chaves, visite o sítio www.iedachaves.com.