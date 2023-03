Ieda Chaves debate proposta para fortalecimento do empreendedorismo e turismo de Porto Velho

Para conhecer os projetos em atividades e os futuros, a deputada Ieda Chaves recebeu em seu gabinete, na quinta-feira (2), a titular da Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Glayce Bezerra. Foram apresentadas demandas importantes. Entre elas, a ampliação do projeto “Giro Empreendedor”, que atende pequenos empreendedores. A ideia é adquirir mais tendas, que serão disponibilizadas aos expositores que poderão comercializar os seus produtos, a maioria, os artesanatos, roupas, acessórios, alimentos.

“Vamos incluir a solicitação na nossa lista de propostas para deliberação de emendas. Recebi várias demandas e, vamos nos esforçar para atender a maior parte dos pedidos. O trâmite demora pelo menos três meses, mas vamos verificar com carinho este projeto”, comentou Ieda Chaves.

Segundo Glayce, é uma oportunidade ímpar a apresentação dos projetos de sua pasta. A deputada recebeu algumas das nossas demandas e, em breve, poderemos realizar mais sonhos e fazer a diferença para a nossa capital, Porto Velho”, reiterou.

Estação turismo

Na ocasião, a titular da Semdestur informou que, entre 18 e 25 de maio, será realizada a 2ª edição do projeto “Estação Turismo”, que será no Porto Velho Shopping. A temática será “Identidade Beradeira” e visa promover as belezas turísticas, principalmente, as existentes na região do Baixo Madeira. Somente em 2022, foram recepcionadas mais de 6.000 visitas.

O evento contará com autoridades políticas nacionais, estaduais e representantes de entidades ligadas ao Turismo. Enquanto isso, para o próximo ano, a deputada Ieda Chaves indicou que o tema seja “Povos Indígenas”. O pleito foi bem recepcionado pela titular da Semdestur.

Placa

Um ponto importante foi a disponibilização de uma placa na recepção do gabinete parlamentar com um QR Code que permite o acesso a textos e vídeos explicativos dos locais e história dos pontos turísticos da capital rondoniense. “Agora, quem aparecer por aqui tem acesso e poderá conhecer um pouco do que a gente tem em Porto Velho. É um trabalho muito bacana feito pela equipe da Semdestur e, que, agora as pessoas podem conhecer e aproveitar a estadia para visitação”, finalizou Ieda Chaves.

Registro

A conversa foi acompanhada pelo chefe de Gabinete da Semdestur, Felipe Dionízio.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Maiara Castro/Semdestur