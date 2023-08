Ieda Chaves destaca a importância do combate à violência contra a mulher em discurso na Alero

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), recebeu no início da tarde desta terça-feira (29) os atletas universitários da equipe de basquete da São Lucas para participação no período de 15 a 22 de outubro nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Joinville (SC).

O parlamentar destinou o valor de R$ 60 mil para ajudar nos custos para o deslocamento da equipe de basquete até a cidade catarinense. “No que depender de mim, vocês podem contar com meu apoio, pois estarão levando o nome de Rondônia. Estarei na torcida assim como todos rondonienses para ver o nome do nosso estado crescer cada vez mais”, destacou Marcelo Cruz.

O encontro foi intermediado pela vereadora Elis Regina (Podemos), que chegou a trabalhar em conjunto com Marcelo Cruz na Câmara Municipal de Porto Velho no período de 2017 e 2018. “Nosso esporte não tem o devido valor, mas ainda bem que hoje temos na Assembleia Legislativa um político, que além disso é um ex-parceiro de Câmara Municipal. É um deputado que entende a vontade do jovem e, em nome dos nossos atletas, agradeço a parceria para que eles possam representar o nosso estado”, ressaltou.

Para o técnico da equipe de basquete da São Lucas, Heitor Oliveira Neto, o apoio chega em ótima hora. “Estávamos procurando há algum tempo e encontramos no deputado Marcelo Cruz um apoio que nos ajudará e muito. É um parlamentar que gosta de trabalhar com os jovens, tem atuação no social e que abraça o esporte assim como ele nos abraçou hoje”, disse.

Marcelo Cruz ressaltou o entusiasmo de cada atleta para representar Rondônia nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). “Vejo que esta juventude está com muita vontade de representar o nosso estado de Rondônia. Estarei torcendo muito para que nossos atletas possam trazer esse título”, encerrou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO