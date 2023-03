Ieda Chaves discute pautas estratégicas com a secretária do Ministério da Igualdade Racial

Parceria para fortalecer as políticas públicas nas causas sociais. Este foi o tema do encontro da deputada estadual, Ieda Chaves (União Brasil), com a secretária de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), ligada ao Ministério da Igualdade Racial, Iêda Leal. A reunião aconteceu no gabinete parlamentar, na quinta-feira (16) e serviu para definir agendas de pautas que possam ajudar na promoção e desenvolvimento social de Rondônia.

Durante a conversa, a parlamentar fez um breve histórico de sua vida pessoal e da trajetória desenvolvida com as causas sociais enquanto pessoa e primeira-dama do município de Porto Velho. “Eu digo que estou na política, mas nunca fui de trabalhar pensando em voto e nunca tive pretensão política. Eu vejo que temos de trabalhar pelas causas que precisam realmente de um ‘olhar’ diferenciado para perceber necessidades de mudança e de implantação de políticas públicas”, comentou.

Segundo a secretária, há um desafio nas questões ligadas à pauta, porém de todos os estados em que as portas foram abertas ao governo federal, tem sido uma surpresa no estado. “Aqui temos um movimento organizado e, agora, sei que há cinco mulheres integrando uma Frente Parlamentar Feminina nesta Casa de Leis. Estamos conversando também com a sociedade civil sobre como se organizar para vencer o racismo e, para isso, precisamos de todo mundo”, comentou Iêda Leal.

Olhar sensível

A visitante falou que obteve informações de que a deputada possui um olhar humano e sensível às causas dos menos favorecidos e, principalmente, com a bandeira feminina. “Vamos estreitar os laços, entre os poderes competentes, órgãos, sindicatos e centrais, representações de universidades. Eu tinha muito medo de não ter acesso ao diálogo e, aqui, tem sido muito positivo. Quero continuar com este apoio”, acrescentou a secretária.

Neste sentido, Ieda Chaves garantiu que o seu mandato será sempre pautado e presente em ações e propostas que possam render em políticas públicas às causas em debate. “Nós vamos poder contribuir muito, já estamos atuando de forma integrada com os poderes e também com o Ministério Público, com o suporte das promotoras que atuam na defesa das mulheres, principalmente”, complementou.

Encaminhamentos

Durante o diálogo, considerado muito pertinente para o momento, a secretária e a deputada estadual acordaram reiniciar as tratativas à construção da Casa da Mulher Brasileira, ambiente que atua com prestação serviços integrais, inclusive na área de saúde, além de humanizados para mulheres em situação de violência, fortalecendo do atendimento às mulheres em caso de violações de seus direitos quanto à Segurança Pública, além de diversas outras iniciativas.

Registros

A conversa contou com a participação da presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM/RO), Sandréia Costa, da vereadora de Ji-Paraná, Vera Márcia, além de outras lideranças do movimento negro e feminino.

Texto e foto: Assessoria parlamentar