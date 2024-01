Ieda Chaves faz balanço de seu primeiro ano de mandato e presta contas à população

No último dia do ano, Cacoal foi palco de uma celebração de virada de ano marcado pela presença das famílias, com destaque para a participação do deputado estadual Cássio Gois (PSD) e outras autoridades municipais. A iniciativa, pioneira da atual gestão da Capital do Café, marcou um momento de comprometimento e renovação com a comunidade.

Principal apoiador do evento, Cássio Gois expressou seu entusiasmo: “É uma honra contribuir com a destinação de recursos para eventos que promovam o bem-estar e acendam a chama da esperança para a nossa população. Somente no ano de 2023 e no nosso primeiro de mandato como deputado estadual, fui o parlamentar que mais investiu em Cacoal, e em 2024 tem muito mais trabalho e progresso para o nosso município”.

O deputado continuou: “Que 2024 seja um ano de conquistas, com mais iniciativas que promovam o desenvolvimento que Cacoal almeja. Pois 2024 nos reserva muito trabalho, e com Deus à frente dos nossos passos, continuaremos construindo o caminho para o nosso desenvolvimento.” O evento marcado por grandes emoções teve uma forte participação das famílias, que reforçaram o ambiente acolhedor e harmonioso da celebração promovida pela prefeitura em parceria com o deputado Cássio Gois.

Em meio às apresentações musicais, que incluíram DJ Luid, a dupla Tauana e Gabriela, e a banda Forró Perfeito, atração nacional, o sorteio especial de quatro motos 0km do IPTU premiado aumentou a animação do público presente. Além da participação do deputado estadual Cássio Gois, o prefeito Adailton Furia (PSD) e a primeira-dama que também é secretária de Cultura, Joliane Simões, anunciaram a contagem regressiva para o ano novo, em um clima de bastante festa e emoção.

Texto: Marcelo Negrão I Assessoria parlamentar

Foto: Ailton Jr. I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO