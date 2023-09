Ieda Chaves incentiva a participação da população nas Eleições para Conselheiros Tutelares

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) participou na noite da última quinta-feira (28) da abertura da XV edição da Conferência Estadual da Advocacia Rondoniense (CEAR), promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OABRO). O parlamentar esteve na cerimônia representando o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota).

Com o tema “99% Indivíduo, 1% Tecnologia e uma Transformação Completa”, a cerimônia ocorreu no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho. O evento tem o objetivo de promover a discussão entre tecnologia e conhecimento jurídico, com enfoque no empreendedorismo.

“A Assembleia Legislativa marca presença em mais um evento, demonstrando sua preocupação com nossa população nos principais eventos do nosso estado, pois falar de advocacia é se importar com as pessoas e trabalhar pela manutenção dos seus direitos”, destacou Cirone Deiró.

A conferência contará com palestras de especialistas na área jurídica além de diversos painéis voltados sobre a utilização da tecnologia no direito além do aprimoramento profissional da advocacia.

“É essencial essa discussão em um evento que reúne personalidades de renome com o objetivo de se discutir uma renovação do potencial humano para que essa base jurídica possa garantir um êxito ainda maior na compreensão das leis”, frisou Cirone Deiró.

O evento iniciou na última quinta-feira (28) e irá até sexta-feira (29).

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO