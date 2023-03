Ieda Chaves incentiva plano de ação emergencial para reduzir filas no Sisreg

Na manhã desta quarta-feira (1º), a deputada estadual Ieda Chaves acompanhou a sessão ordinária do dia e ainda cumpriu um cronograma de agenda de atendimentos em seu gabinete com lideranças políticas e da comunidade de Porto Velho. De acordo com ela, é de responsabilidade do parlamentar ouvir, acompanhar, analisar e interceder por ações em benefício da comunidade. “Todos os dias tenho recepcionado demandas e propostas de ações que precisam de atenção para proporcionar uma vida mais tranquila e digna a nossa gente. Espero conseguir atender os pleitos”, conta Ieda Chaves.

Entre os compromissos, esteve a reunião com o prefeito de São Felipe d’Oeste, Sidney Borges de Oliveira. A conversa tratou de diversos assuntos de interesse da comunidade daquela cidade, principalmente, em ações que fortaleçam o atendimento à saúde pública e aos ambientes de lazer e entretenimento. “Recebi demandas importantes, mas vale citar a preocupação da gestão municipal com recursos que garantam a aquisição de insumos e medicamentos para atender os pacientes que tanto necessitam e ainda a garantia de verbas à reforma da praça Vó Mariana”, informa Ieda Chaves. Ela reiterou o compromisso em buscar investimentos na cidade.

O encontro foi acompanhado pela procuradora-geral, Euterpe Pinheiro Matos, e de Maria Catarina Spanhol, assistente de Gabinete, ambos de São Felipe d’Oeste.

Segurança

Ieda Chaves também recebeu a visita de cortesia do secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, tenente-coronel BM Felipe Bernardo Vital. A conversa tratou ainda sobre o planejamento e iniciativas que proporcionem um ambiente mais tranquilo e protegido à população.

Projeto

A deputada ainda recebeu a visita de Sérgio Onofre, prefeito de Arapongas (PR). Na ocasião, foi apresentado o projeto de fabricação de biometano (biogás). Tal iniciativa está inserida no projeto de energia renovável naquela cidade e está em curso. De acordo com Onofre, o projeto de energia renovável para a produção do Biogás conta também com a participação da Universidade Estadual de Londrina (UEL), através do setor de Engenharia Civil e Laboratórios. Ieda Chaves agradeceu a apresentação do projeto e disse considerar de extrema relevância.

Liderança

A agenda contou ainda com a recepção de lideranças de bairros. Entre elas, a dona Maria das Graças, liderança do bairro Aponiã, em Porto Velho, que apresentou demais de sua comunidade.

Texto e foto: Assessoria parlamentar