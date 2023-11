Ieda Chaves indica Decreto de Estado de Emergência em mais de 15 cidades ao Governo

Com o objetivo de fomentar o progresso e a segurança em Primavera de Rondônia, o deputado Ismael Crispin (sem partido), encaminhou duas indicações ao Poder Executivo, em atenção a demandas apresentadas pelos vereadores Lucas Nunes, Rogério Barbosa e Fábio Leandro Pinheiro.

A primeira medida proposta por Crispin visa a implementação de micro revestimento asfáltico na estrada RO-494, para aumentar a vida útil e a segurança da rodovia essencial que conecta a RO-010 ao município. A segunda ação recomendada pelo deputado solicita que o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran) estabeleça um acordo para revitalizar as sinalizações vertical e horizontal dentro da cidade.

“Tomamos iniciativas cruciais para melhorar a infraestrutura de transporte de Primavera de Rondônia. Com o micro revestimento na RO-494, nosso objetivo é garantir uma via mais segura e com maior longevidade. Além disso, ao atualizar a sinalização viária, estamos reforçando a segurança dos nossos moradores. Essas ações são fundamentais para suportar o desenvolvimento de nossa região e assegurar a proteção que nossa população justamente espera,”, disse Ismael Crispin.

As duas indicações apresentadas pelo parlamentar foram acolhidas com resposta favorável pelo Poder Executivo. “A prontidão na aceitação destas medidas reflete o reconhecimento da importância de investir na infraestrutura e segurança viária de Primavera de Rondônia, ressaltando o compromisso do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, com o nosso Estado”, finalizou.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO