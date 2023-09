Ieda Chaves integra comitiva de acompanhamento das obras da nova rodoviária de Porto Velho

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou na manhã desta segunda-feira (3) a solenidade de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no auditório Amizael Gomes da Silva. A utilização da plataforma foi confirmada por meio da assinatura de um termo de cooperação técnica junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) nº 402/2023 para a cessão de uso do sistema em uma base única para a Casa de Leis.

A implantação do SEI tem objetivo de garantir o acesso às informações, aprimorando a segurança e a confiabilidade dos dados; aprimorar as ferramentas de gestão, fomentando a qualidade dos serviços; aumentar a produtividade e a celeridade na tramitação de documentos e processos administrativos.

A solenidade contou com as presenças do superintendente de Tecnologia da Alero, Jamilton Costa; do chefe de gabinete da Presidência da Casa de Leis, Vitor Hugo de Almeida; do servidor da Justiça Federal, Alex Correia de Leles; da secretária geral adjunta, Maria Marilu Silveira; da secretaria administrativa, Cândrica Madalena Silva; e do advogado geral, Fadrício Silva dos Santos.

Para Jamilton Costa, este é um momento especial para toda equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação. “Pude contribuir bastante com a casa na implantação desse sistema juntamente com toda equipe assim como também com nossa comissão operacional. Cumprimos uma determinação do presidente Marcelo Cruz (Patriota) em uma missão que nos foi dada para poder implantar o SEI na nossa casa e, em menos de cinco meses, estamos com o sistema implantado”, frisou.

Cândrica Madalena Silva ressaltou a agilidade da Superintendência de Tecnologia de Informação para a implantação do nosso sistema. “Inicialmente tivemos a migração de funcionalidade do processo físico para o eletrônico. Agora estamos migrando de uma plataforma para outra com mais celeridade em busca de eficiência na máquina pública. Estamos celebrando esse momento muito importante e devemos vibrar por esta conquista. Tudo isso só foi possível por ter recebido carta branca para a implantação do projeto”, acrescentou.

Maria Marilu Silveira destacou a data do dia 3 de julho como uma nova fase na Alero. “Graças a iniciativa do presidente Marcelo Cruz, o Jamilton organizou uma equipe de trabalho e implantou a plataforma para dar agilidade aos processos. Nessa fase inicial os servidores podem ter algumas dúvidas e dificuldades, mas temos servidores na Superintendência de Tecnologia da Informação que poderão sanar todas as dúvidas com agilidade. Todos nós estamos felizes com essa conquista”, disse.

Fadrício Silva dos Santos parabenizou a atual gestão da Assembleia Legislativa de Rondônia por facilitar o trâmite de processos. “Agradeço a oportunidade de fazer parte desse momento. Implantar um sistema em qualquer segmento que seja é traumático, mas quando se tem uma equipe comprometida o processo é acelerado e facilitado. A capacitação foi feita com o comprometimento de todos os servidores. Esse é um compromisso do nosso presidente Marcelo Cruz de dar transparência e eficiência para a administração pública”, ressaltou.

Victor Hugo revelou que o presidente da Alero, deputado estadual Marcelo Cruz, gosta de dar missões que possam ser desempenhadas em prol da modernização, dará maior transparência e maior eficiência à gestão da Assembleia Legislativa de Rondônia. “Parabenizo todos que atuaram de forma direta e indiretamente que participaram dos processos e do aprendizado da plataforma. Nós estamos mudando para melhor”, resumiu.

Segundo Alex Correia de Leles, é uma honra a Justiça Federal fazer parte da história de implantação do SEI na Alero. “É uma grande satisfação chegarmos ao dia 3 de julho. Via nos olhos de cada servidor de trazer essa ferramenta com um sistema robusto, eficaz e que atua com transparência pois dará um salto de funcionalidade. Com maestria essa equipe aqui é capacitada e é a Assembleia Legislativa que ganha com isso através da prestação de serviço. Fui apenas um facilitador no processo de implantação”, encerrou.

Ao longo do período de implantação, a Comissão Operacional de Implantação do SEI foi composta pelo presidente Jamilton Costa além dos membros: Alina Romana de Carvalho Silva, Ana Ligia Oliveira de Freitas, Antonilson da Silva Moura, Bruno Roberto Ferreira Santos, Cristiano José Frassato, Diego Ramos Silva, Eduardo Buganemi Botelho, Flavia Renata Metchko, Franciane da Silva Oliveira, Giordani dos Santos Lima, Henry Alves Calixto, Kevin Gustavo Monteiro Quispe, Lucas Rommel de Souza Neves, Luis Carlos de Castilhos Júnior, Nilson Rodrigues Gomes, Rafaely Fonseca Barbosa, Raissa da Fonseca Quaresma e Samantha Ribeiro de Araújo Sicheroli.

Texto: Alexandre Almeida I Secom Alero

Foto: Rafael Oliveira I Secom Alero

Fonte: Assembleia Legislativa de RO