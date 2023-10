Ieda Chaves leva momento de alegria para crianças em abrigo de Porto Velho

Na última quinta-feira (19), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) realizou uma visita ao Aconchego Casa da Vó Maria, que existe há mais de 15 anos no bairro Lagoa, em Porto Velho. Na ocasião, a parlamentar promoveu uma ação social com sorteio de bicicletas, distribuição de doces, danças e muita diversão com a parceria de Kira Garcês.

De acordo com Ieda Chaves, foi um momento incrível, onde pôde levar alegria às crianças que são atendidas com muito carinho no abrigo. “Foi um momento revigorante, recarregando as energias, ao ver nos olhares de cada criança o amor e a alegria”, declarou a parlamentar.

Vó Maria, responsável pelo abrigo, lembrou que todas as 128 crianças assistidas são contempladas com café da manhã, almoço, lanche e jantar. Deste grupo, 28 residem na localidade e são cuidadas com muito amor e carinho. “Quero agradecer a deputada Ieda Chaves e ao prefeito Hildon Chaves por essa ação tão importante, pois quando nos conheceram a minha casa eles não eram políticos e estão até hoje dando apoio. Eu agradeço de coração”, disse Vó Maria.

Apelo por doações

Ao final da visita, Ieda Chaves destacou que Vó Maria é uma amante das crianças e que sempre há a necessidade de recursos como, por exemplo, alimentos não-perecíveis, roupas, brinquedos, além de entretenimento para essas crianças. “Ela vive de doações, quem quiser conhecer e dar o seu carinho e atenção, só visitar o local (rua Piramutada, 1743 – Lagoa)”, concluiu.

Texto: Etiene Gonçalves / Assessoria parlamentar

Fotos: Clevisson Melo / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO