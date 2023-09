Ieda Chaves participa da entrega de certificados do curso de artesanato de alto padrão

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou, no último sábado (2), da cerimônia de entrega de certificados do curso de reciclagem com produtos feitos com serragem de madeira e porcelana fria. A capacitação prática, ministrada pela mestra artesã Tânia Caruzo, de São Paulo, teve duração de uma semana e contou com a participação de 60 artesãos de Porto Velho e cidades do interior.

A realização do curso de artesanato de alto padrão, feito com materiais naturais (serragem de madeira, bagaço de cana, coco verde, semente de açaí e casca de abacaxi), foi da Associação de Moradores e Amigos do Cristal da Calama (AMACC) e aconteceu na sede da Associação São Tiago Maior, na zona Leste.

“Estou muito feliz com a realização desse curso, que é de grande qualidade e com certeza será de grande valia para os artesãos que tiveram a oportunidade de participar”, disse Ieda Chaves ao garantir a oportunidade através de seu apoio. “Além do artesanato em si, Tânia também ensinou às pessoas como vender e praticar o empreendedorismo do artesanato. E, nós temos aqui em Rondônia uma riqueza gigantesca a ser explorada, que também é ecologicamente correta”, acrescentou.

Tânia Caruzo, por sua vez, disse que ficou encantada com Rondônia, com a qualidade dos produtos e acredita no potencial dos artesãos do estado. “Nós temos condições de transformar esses artesãos aqui em milionários. A quantidade de matéria-prima e a vontade deles de crescer são muito grandes. E nós temos condições de fazer essa transformação muito rápido”.

A mestre artesã também se colocou à disposição da deputada Ieda Chaves e das autoridades do estado para apoiar o desenvolvimento do artesanato em Rondônia. “Podemos fazer uma programação de artesanato aqui, lapidar o que tem de bom. São as pessoas, os artesãos e a matéria-prima”, acrescentou.

Participação

A artesã Nilcéia Valentina Silva é de Ariquemes e trabalha com a confecção de biojoias e foi uma das participantes do curso. De acordo com ela, soube da oportunidade pelas redes sociais e se interessou imediatamente pela proposta de reaproveitamento de materiais e produção de artesanato sustentável.

“Eu acho muito legal essa questão de meio ambiente, sustentabilidade, e vejo muitos desperdícios de madeira, pó e essas coisas assim. Então, é para melhorar minha renda, claro, e porque é algo que eu gosto”, disse ela sobre a oportunidade de aprender novas técnicas para aumentar sua renda mensal.

Projeto

O curso foi bem aceito e há centenas de pessoas interessadas em fila de espera para nova oportunidade. Já iniciaram tratativas junto à Prefeitura de Porto Velho e ao Governo de Rondônia para viabilizar novas rodadas do projeto “Rondônia feito a mão”.

Texto: Etiene Gonçalves / Assessoria parlamentar

Foto: Irana Leite / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO