Ieda Chaves participa de entrega de Porto em Guajará e reforça a necessidade de investimentos

Obra de Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte foi entregue em Guajará-Mirim.

A deputada estadual Chaves (União Brasil) participou da cerimônia de entrega da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) em Guajará-Mirim, nesta terça-feira (8), com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho e dos Portos e Aeroportos, Márcio Luiz França. A obra vai facilitar o embarque e desembarque de passageiros e cargas, além de melhorar a segurança do transporte fluvial.

“Essa é uma obra muito importante para o município e para o estado. Ela vai melhorar a vida de quem precisa trabalhar e vai agilizar a vida dos turistas que cruzam o Rio Mamoré”, disse a deputada.

A instalação portuária conta com um píer, uma rampa de acesso, e uma área para passageiros, entre outros investimentos. A obra foi iniciada em 2021 pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e finalizada somente em dezembro de 2022.

MELHORIAS

A IP4 está localizada às margens do rio Mamoré e deve contribuir fortemente na geração de empregos, dinamizar a economia local e melhorar a qualidade de vida da população do entorno. “Daqui a pouco as pessoas vão trafegar num porto mais condição e vão também poder exportar, comercializar as suas mercadorias por aqui, porque será um porto alfandegado”, informou o ministro Renan Filho.

De acordo com o Dnit, o empreendimento tem acesso tanto pela BR-425 quanto por ruas e avenidas que ligam as margens do rio Mamoré ao centro do município. “Estamos trabalhando para melhorar a infraestrutura de Rondônia e para garantir o desenvolvimento do Estado. Essa obra é um passo importante nessa direção”, afirmou a deputada.

REGISTROS

O evento contou com a presença do governador Marcos Rocha, da comitiva de deputados estaduais e federais, outras autoridades políticas locais e do país vizinho, a Bolívia.

Texto: Etiene Gonçalves

Foto: Larissa Bogo