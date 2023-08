Ieda Chaves participa de reunião com grupo de dirigentes da Fecomércio-RO e projeta parcerias

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou de uma reunião com a diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio-RO) para conhecer a atuação e ações desenvolvidas ao longo dos últimos 40 anos da entidade e seus Sindicatos Empresariais Filiados do comércio. O encontro ocorreu na quarta-feira (23), em Porto Velho.

A entidade, que tem como presidente o empresário Raniery Araújo Coelho, é responsável pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Estudos do Estado de Rondônia (IFPE). A reunião foi acompanhada pela secretária Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Glayce Bezerra.

Para o parlamentar, foi um momento importante conhecer o que já foi feito pela Fecomércio-RO, sendo um trabalho que contribui muito para a sociedade. “Estou na política justamente para contribuir com o desenvolvimento do nosso estado e isso a gente só consegue gerar emprego, renda, educando, capacitando e fazendo ação social para tirar pessoas que estão em situação de alta vulnerabilidade. É muito importante ter esse resgate”, disse.

Projeção de parcerias

Coelho destacou que, atualmente, 70% dos serviços e ações ofertados são com o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) desenvolvido pelo Sesc-RO, por exemplo. Por conta disso, lembrou a necessidade de parcerias para beneficiar a população em projetos e parcerias futuras. “A gente procura alcançar um público maior, entre eles, a qualificação e capacitação profissional. Essas bandeiras, por exemplo, são trabalhadas e espero que, mutuamente, a gente se ajuda. Colocamo-nos à disposição todas as nossas unidades para conhecer as estruturas e trabalhos desenvolvidos”

Encaminhamentos

Por fim, Ieda Chaves após conhecer o projeto Biodigestor, que utiliza tecnologia para decompor resíduos orgânicos (restos de comida, em um ambiente controlado) que, posteriormente são gerados biogás e biofertilizante de alta qualidade, manifestou interesse em avaliar a possibilidade de pleitear a destinação de emenda parlamentar para um projeto piloto do sistema em algum distrito de Porto Velho. Outras propostas de atuação conjunta também serão avaliadas.

