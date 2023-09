Ieda Chaves participa do desfile Cívico-Militar alusivo ao 7 de Setembro em Porto Velho

Em reunião com os vereadores Izaias Jovino e Marinho da 80, atendendo pedido também do vereador Joelson Flor da Serra, o deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) garantiu mais investimentos ao município de Alto Alegre dos Parecis, para beneficiar as áreas da educação e da infraestrutura. Além dos recursos já garantidos, o parlamentar firmou compromisso para destinar outros R$ 250 mil para a aquisição de manilhas ao projeto Porteira Adentro, a fim de atender pequenos agricultores com a melhoria das entradas das propriedades rurais.

Ezequiel Neiva destacou que o projeto Porteira Adentro é essencial para a melhoria da qualidade de vida dos pequenos agricultores. “Com as manilhas, vamos melhorar a infraestrutura das propriedades rurais, facilitando o escoamento da produção. Isso vai gerar mais renda para os agricultores e fortalecer a economia local”, afirmou.

Implementos agrícolas e tubos armcos

Neiva ainda reiterou aos vereadores investimentos para a compra de tubos armcos e implementos agrícolas para associações rurais no município. “Vamos destinar mais bueiros armcos para assegurar a melhoria das estradas e também entregar implementos agrícolas ao homem do campo”, acrescentou o parlamentar.

Escavadeira Hidráulica

O deputado garantiu aos vereadores, ainda para 2023, a aquisição de uma Escavadeira Hidráulica (PC) para a Secretaria de Obras do município. Disse que o equipamento está em fase de aquisição e que logo será entregue.

Centrais de ar para as escolas

Durante a reunião, Ezequiel também anunciou que investirá na climatização das escolas municipais Eusébio Queiroz, na Linha P-26, e Dom Juan Paulo I, na Vila Bosco. “A climatização das escolas é uma importante medida para garantir o conforto e a aprendizagem dos alunos. Vamos trabalhar para que todas as escolas de Alto Alegre do Parecis tenham climatização”, pontuou Ezequiel.

Texto e foto: Nilson Nascimento / Assessor parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO