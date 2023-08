Ieda Chaves prestigia Expovel e destaca o espaço de encontro e entretenimento à população

Nos últimos dias, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) acompanhou a 12ª Feira Agropecuária de Porto Velho (Expovel), realizada entre os dias 23 e 27 de agosto, no Parque dos Tanques. A parlamentar destinou emenda no valor de R$ 500 mil para contribuir para que o evento fosse de portas abertas à população.

Durante entrevista à TV Assembleia (Canal 7.2), ao apresentador Edvaldo Soares, a parlamentar disse que a volta da Expovel é um monte de felicidade, após passar tanto tempo sem a sua realização. “Na feira, tive a oportunidade de visitar, conhecer pessoas e contribuir para fazer da feira um espaço de encontro, reunião de família e entretenimento às pessoas”, observou.

A conversa ainda tratou sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido como parlamentar e o fortalecimento de suas pautas voltadas ao social (crianças e idosos), mulheres, empreendedorismo e a causa animal. “A gente pode contribuir com as emendas parlamentares, pois entendemos que algumas pautas devem avançar. Já fizemos muitas coisas em porto velho e com o apoio de empresários locais. Agora, devemos ampliar o atendimento também via associações de bairros no interior”, observou Ieda Chaves.

Compromisso

Por fim, Ieda Chaves reiterou que a população cresce, as pessoas envelhecem e, por isso, precisam de mais atenção pelo Poder Público. “Avançaremos, pois as Políticas Públicas não estão caminhando na mesma velocidade e acredito que podemos fortalecer esse olhar, além de contribuir ainda mais nas pautas voltadas ao público feminino”, encerrou.

Serviço

Para rever a entrevista, acesse a TV Assembleia (a partir de 02:25:00).

