Ieda Chaves promove ‘Coração em Ação’ com serviços essenciais gratuitos à comunidade

A união de voluntários, solidariedade e uma série de serviços essenciais gratuitos garantiram atendimento para centenas de pessoas durante a ação social ‘Coração em Ação’, idealizada pela deputada estadual e primeira-dama Ieda Chaves (União Brasil), no último sábado (4), no bairro Cohab Floresta, na Zona Sul de Porto Velho. Ao todo, foram contabilizados 1.200 atendimentos nas áreas de saúde, educação, lazer, esporte, cultura e cidadania.

Entre os serviços disponíveis estavam aferição de pressão arterial, glicemia e temperatura, testes rápidos, orientação jurídica, corte de cabelo e barba, manicure e pedicure, consultas médicas, feira de adoção de cães e gatos, emissão de documentos, brincadeiras, entre outros. De acordo com Ieda Chaves, ‘Coração em Ação’ foi um sucesso e conseguiu atender a uma parcela da comunidade local que sentia carência de serviços.

“Se Deus quiser, o primeiro de muitos. Foi tudo muito organizado, feito com muito carinho, com muito amor. Eu não poderia deixar de agradecer aos 300 voluntários que doaram um tempo de sua rotina para fazer parte deste evento. E, claro, preciso agradecer a Prefeitura de Porto Velho por ter colaborado conosco”, disse a deputada ao expressar sua gratidão a todos os envolvidos.

PARCERIA

Entre as parceiras estava a Defensoria Pública de Rondônia (DPE-RO), entre as mais de 10 instituições públicas e privadas, além de empresas privadas. De acordo com a defensora Késia Gonçalves de Abrantes Neiva, a ação impressionou. “Tivemos uma quantidade considerável de serviços oferecidos no local e a população tem procurado”, avaliou.

AGRADECIMENTO

“Nós estamos maravilhadas e agradecidas ao Senhor e à deputada Ieda. Ela esteve nos proporcionando esse dia diferente, com muito lazer para meus filhos. Conseguimos fazer agendamento de documentos, cortar cabelo e fazer as sobrancelhas”, expôs Dalvinete Feitosa da Silva, moradora do bairro Cohab Floresta.

RECONHECIMENTO

Já Evelin Caroline, a ‘Mulher Maravilha’ do Projeto Heróis da Madrugada, declarou que “não acreditava mais em políticos do bem. E vejo que a senhora é uma delas”, falou ela à deputada Ieda Chaves.

PROPOSTA

A ação social ‘Coração em Ação’ é uma iniciativa criada com o objetivo de promover a cidadania e a solidariedade à comunidade rondoniense. Ieda Chaves aproveitou o momento para anunciar que, em breve, a ação social será estendida a outras regiões da cidade.

Texto: Etiene Gonçalves / Assessoria parlamentar

Foto;: Clevisson Melo / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO