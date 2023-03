Ieda Chaves recebe grupo de mulheres empreendedoras e “Mães Atípicas”

Buscando padronizar os formatos de textos, fotografias e postagens dos gabinetes parlamentares, que seguem diariamente aos veículos de comunicação, a Superintendência de Comunicação (Secom) da Assembleia Legislativa reuniu na manhã desta sexta-feira (10) assessores de comunicação e representantes dos gabinetes dos deputados.

Na oportunidade os profissionais da comunicação institucional apresentaram aos participantes um manual de redação e estilo desenvolvido na própria redação da superintendência, onde constam as regras e orientações para o desenvolvimento de textos e notas informativas.

De acordo com a jornalista Eliete Marques, que faz parte do quadro efetivo da Assembleia Legislativa, existe uma necessidade de padronização dos textos e fotografias para que a informação chegue de forma direta à população sobre as ações parlamentares, os projetos que tramitam na Casa e as suas respectivas votações. “Precisamos levar a informação de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa aos cidadãos de Rondônia de forma clara e objetiva. Criamos esse manual de redação com base nos manuais da Câmara dos Deputados e Senado Federal para uniformizar e padronizar os textos que são postados no portal da Assembleia legislativa”, disse Eliete.

Para a servidora e relações públicas da ALE/RO, Natália Lima, que é responsável pelas publicações no sítio oficial do legislativo estadual, essa padronização é de suma importância não só para um melhor visual do site como para o pleno atendimento aos requisitos de uma informação, que garanta ao cidadão o entendimento da notícia ou informação exatamente como o parlamentar quer passar. “Procuramos com esse manual e com as dicas às assessorias de imprensa dos gabinetes levar a oportunidade para que todos consigam exprimir a informação da atuação dos seus respectivos deputados. Com a informação clara objetiva e direta, com fotos que realmente repassem a notícia por meio da imagem, vamos conseguir fazer o portal da Assembleia mais atrativo aos nossos leitores”, disse.

A jornalista Laila Moraes, assessora de imprensa do gabinete do deputado Ismael Crispin (PSB), parabenizou a iniciativa da Superintendência de Comunicação e pontuou a importância de acolher os novos assessores. “A iniciativa de promover um evento de comunicação foi extremamente importante para garantir que todos os assessores de comunicação da Casa de Leis entendam melhor o cotidiano da Superintendência e com isso tenham êxito no desenvolvimento das suas atividades nos gabinetes. Parabéns a todos da equipe. O evento foi esclarecedor e ajudará no desenvolvimento de novas ideias e soluções para os desafios enfrentados”, disse.

A chefe de redação da Superintendência, jornalista e apresentadora Elaine Maia, uma das responsáveis pelo sucesso da reunião, lembrou que o site da Assembleia Legislativa é fonte de informação para todos os veículos de comunicação do Estado de Rondônia e para os principais jornais do Brasil, que sempre destacam os acontecimentos da Assembleia. “Esse alinhamento, com a utilização do manual de redação é importante para dar um Norte aos assessores de comunicação dos gabinetes, pois acaba se criando uma regra de comunicação, com a mesma linguagem e o mesmo padrão”, disse.

O superintendente de comunicação social da Assembleia, Alexandre Silva, destacou o evento com os assessores de imprensa como uma reunião de trabalho essencial para a promoção de um bom relacionamento com todos os gabinetes, que é um tema primordial para a gestão do presidente da Assembleia Marcelo Cruz (Patriota). “Foi uma reunião de trabalho para que o fluxo interno funcione mais célere e funcional. Quero agradecer a todos os assessores de comunicação dos gabinetes que tiraram um tempinho para estar conosco neste evento de trabalho, aos deputados por permitirem que os seus assessores estivessem conosco nesta importante missão pelo conhecimento, ao presidente Marcelo Cruz por oportunizar essa conversa de trabalho com os colegas da comunicação interna da Assembleia e aos servidores da Secom que não mediram esforços para a construção deste manual de redação e para a realização do evento, e ao cerimonial da Casa pela atenção dispensada”, disse.

Além da apresentação do manual de redação e das dicas à respeito de fotografias e estilos, o evento contou também com a participação do Departamento de Tecnologia e Informática (TI), que por meio do superintendente Jamilton da Silva Costa, apresentou o novo Portal de notícias e serviços da Assembleia, que está em construção e deve ser lançado nos próximos meses.

Texto: Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas ALE/RO