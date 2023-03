Ieda Chaves recebe placa de reconhecimento pelos votos recebidos nas Eleições 2022

Na última quinta-feira (16), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) recebeu uma placa de reconhecimento pelos 24.677 votos recebidos na última eleição em Rondônia. A condecoração foi entregue pela empresa Politize – Automação Política.

Segundo a parlamentar, o reconhecimento público é uma forma de valorizar o trabalho e empenho dos candidatos durante a campanha eleitoral. “No entanto, é importante lembrar que a atuação dos políticos, assim como eu, ao estar como deputada estadual, deve ser pautada pelo interesse público e não apenas pela busca por reconhecimento ou benefícios pessoais”, disse.

O responsável pela entrega foi Ronai Agonete, que atua na empresa com sede em Ariquemes, distante cerca de 200 quilômetros da capital rondoniense. “Atuamos com funções diversas, entre elas, um sistema de gerenciamento de gabinete, gabinete virtual, mapeamento de liderança, entre outros”, disse.

Mensagem

A placa, que ressalta que o mandato é de 2023-2027, traz a mensagem individualizada: “Esteja pronta para pagar o preço por ser uma mulher forte. Dê o nome que quiser para a sua determinação”.

A empresa

A Politize é uma empresa que atua com a apresentação de soluções inovadoras, com o objetivo de oferecer ferramentas eficientes que ajudam no relacionamento do político com o eleitor.

