Ieda Chaves recebe projetos do Conselho de Arquitetura para o bem-estar social de Porto Velho

No fim da tarde de segunda-feira (6), a deputada estadual Ieda Chaves, acompanhou a aula inaugural do curso de “Condução de Pesca de Turismo”, no distrito de Jaci-Paraná, distante cerca de 90 quilômetros do perímetro urbano de Porto Velho. A viagem foi a convite da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

De acordo com Ieda Chaves, a iniciativa e importância do curso para Rondônia, por qualificar pessoas que desejam atuar em um dos setores do turismo em expansão, a pesca amadora e esportiva. “Parece ser simples, mas não é. Vamos fazer transformações na vida das pessoas e na comunidade como um todo. Isso enche o meu coração de alegria e é isso que eu sempre quis, proporcionar formação, afinal eu venho da área da Educação”, disse.

A deputada parabenizou e reconheceu a responsabilidade que cada cursista assumiu e indicou que é um exemplo às demais pessoas. “Se vocês fizerem com muita dedicação, atender um turista nacional ou estrangeiro, uma agência poderá garantir que aqui temos pessoas altamente capacitadas e, com isso, traremos mais desenvolvimento à região”, acrescentou.

Proposta

Ieda Chaves disse que tem a intenção de apresentar propositura em que o curso possa ser levado para outros municípios do estado por meio de seu mandato e que buscará a formalização de novos parceiros para ampliar a oferta da qualificação.

Turismo em foco

Segundo a titular da Semdestur, Glayce Bezerra, diversas iniciativas vêm sendo desenvolvidas pela Prefeitura de Porto Velho para fortalecer o trade do turismo, entre elas, elaboração do mapa do turismo, circuitos, cursos e treinamentos.

“Nós acreditamos que precisamos estar preparados para recepcionar os turistas, que podem vir somente uma vez”, observou. Ela lembrou ainda a necessidade do senso de responsabilidade que cada um(a) assumiu ao se inscrever no curso.

O curso

Com aulas teóricas e práticas, em três módulos, mais de 20 pessoas participam do curso “Condução de Pesca de Turismo” que é ofertado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semdestur e do Conselho Empresarial de Turismo de Rondônia (Conetur).

Além disso, conta com a parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio/RO) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Texto e foto: Assessoria parlamentar