Ieda Chaves recebe visita institucional de membros do Poder Judiciário de Rondônia

Na quinta-feira (16), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) recebeu a visita institucional do desembargador Gilberto Barbosa do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) e da presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (Ameron), juíza Euma Tourinho. A reunião foi importante para reforçar a harmonia e o compromisso na relação entre o sistema democrático e o constitucional.

“Está havendo uma relação muito positiva entre os deputados, em nossas reuniões, por exemplo, todos dizem estar unidos com o propósito de manter e fortalecer as relações entre os poderes constituídos com diálogo e caminhando juntos”, disse Ieda Chaves.

O desembargador disse que tem a expectativa de que os parlamentares desta Casa de Leis sigam com este pensamento de atuação e manutenção da união de esforços pelo bem da sociedade. “Cada um tem o seu papel e propósito e o jeito de ser. O importante é sempre caminhar juntos”, comentou.

Projeto

A parlamentar aproveitou a visita para anunciar a aprovação do programa “Assembleia Legislativa vai à Escola”, ocorrido na última terça-feira (14). “A gente vai poder ir até às unidades escolares, trazê-las até aqui também. Além disso, vamos simular sessão legislativa para que auxiliem no entendimento de como funciona a atividade parlamentar e função de um (a) deputado (a)”, informou Ieda Chaves. Para a parlamentar, a máxima “educação transforma” faz todo o sentido, nos dias atuais. O projeto tem a definição de várias iniciativas que serão desenvolvidas (confira aqui).

Iniciativa

Euma Tourinho reconheceu a necessidade deste tipo de iniciativa e informou que existe há alguns anos o projeto “Justiça e Cidadania Também se Aprendem na Escola”, que é desenvolvido em vários estados. “Fazíamos ações como, por exemplo, palestras e distribuição de gibis que explicavam aos alunos de maneira muito didática sobre o objetivo de oferecer como é o funcionamento do Poder Judiciário”. De acordo com ela, a Casa de Leis poderá proporcionar este tipo de material didático.

