Ieda Chaves representa a Alero durante a entrega de apartamentos populares em Porto Velho

O sonho de um lar já é realidade para 272 famílias. A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou, na manhã desta quarta-feira (18), da cerimônia de entrega de chaves pela prefeitura de Porto Velho e pelo governo do estado do Residencial Porto Bello I, localizado na zona Leste, no Porto Velho. O evento contou com representantes políticos municipais, estaduais e federais, entre eles o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB).

Na ocasião, um parlamentar, que representou o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Marcelo Cruz (Patriota), parabenizou as famílias beneficiadas e destacou a importância da parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Porto Velho, a Caixa Econômica Federal (CEF) e a iniciativa privada na realização do empreendimento.

Ao todo, serão entregues mais de 1.160 apartamentos populares após o aporte da prefeitura da capital na ordem de R$ 30 milhões, que viabilizou a retomada das obras após uma paralisação de quase oito anos, devido à falência da empresa responsável pela obra à época, entre outros entraves.

“Parabenizo a todos vocês que estão aceitando hoje essa moradia, a casa própria, que eu tenho certeza que é um sonho de todos. E a gente fica muito feliz de estar aqui participando de verdade, genuinamente”, disse Ieda Chaves.

A deputada também falou da importância da parceria entre os poderes públicos para o desenvolvimento de Rondônia. “A gente vive um momento muito bom, um momento muito feliz para Porto Velho, com isso. Hoje a gente tem que pensar num outro momento, um exemplo do que está acontecendo agora”, afirmou.

Compromisso

“Nós fomos eleitos, justamente para fazer essas entregas. E, quando o poder público funciona de forma adequada, as políticas públicas são bem inovadoras. A participação de cada um é fundamental, porque nós já temos muitas dificuldades. Mas, fizemos com que este dia entrasse para a história”, disse o prefeito Hildon Chaves.

Em seguida, o gestor de capital fez um apelo aos novos beneficiários. “Eu faço apenas um pedido. Cuidem esses apartamentos e se espelehem, por favor, por um grupo de síndicas extraordinárias que estão ali do outro lado”.

Pacto Federativo

Enquanto isso, Jader Filho disse que a União segue o compromisso de trabalho conjunto e de retomar o Pacto Federativo, com o respeito aos prefeitos e aos governadores. “Vocês sabem quais são as prioridades e as necessidades dos estados e dos municípios. Eu, à frente do Ministério da Cidade, estou de portas abertas para que as pessoas possam falar de Minha Casa, Minha Vida, de obras de saneamento, que é saúde para nossa população, de mobilidade. Estamos juntos! Vamos lá! É foco no trabalho”.

Critérios

Os apartamentos foram entregues aos beneficiários por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Para serem contemplados, as famílias deveriam atender aos critérios socioeconômicos definidos pelo programa. Todas as famílias beneficiadas tiveram a isenção do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Registros

O evento contou ainda com a presença da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), dos deputados federais Maurício Carvalho (União Brasil) e Cristiane Lopes (União Brasil), do senador Confúcio Moura (MDB), além de secretários de Estado e municipais.

Texto: Etiene Gonçalves / Assessoria parlamentar

Fotos: Clevisson Melo e Wesley Pontes (SMC/Prefeitura de Porto Velho)

Fonte: Assembleia Legislativa de RO