Ieda Chaves ressalta diálogo entre parlamentares durante o Fórum Permanente das CCJRs

As aulas foram retomadas na última segunda-feira (18) na Escola do Legislativo (EL), braço educacional de qualificação da mão de obra dos servidores da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). Os cursos, que sempre foram ministrados durante o dia, agora também estão com disciplinas à noite, uma opção a mais para contribuir no aprimoramento profissional.

A escola do legislativo oferece ofertas de cursos de capacitação o fortalecimento da mão de obra pública. As disciplinas priorizam os servidores da Alero, mas também estão abertas a outros órgãos públicos, como câmara de vereadores, prefeituras, autarquias e as esferas federais e estaduais, como Tribunal de Justiça e Ministério Público. As vagas excedentes são disponibilizadas à comunidade.

Durante essa semana estão sendo ministrados cursos das 8h às 12h de Filmagem e Edição de Vídeos em Celular, e de Desenvolvimento de Competências e Habilidades Direcionadas à Qualidade no Serviço Público. À noite no horário das 18h45 às 22h45 a disciplina é de Oratória.

A opção de oferecer aulas à noite foi determinação do presidente Marcelo Cruz (Patriota). “Dessa forma, principalmente os servidores dos gabinetes, que atendem diretamente os deputados e a comunidade, têm condições de investir na sua capacitação funcional”, disse o diretor-adjunto da escola, Alexandre Silva.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Escola do Legislativo I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO