Ieda Chaves solicita melhoria no escoamento das linhas vicinais de Primavera de Rondônia

Com as informações de que as linhas vicinais de Primavera de Rondônia estão em condições precárias devido às chuvas, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) solicitou ao Governo de Rondônia, por meio do requerimento 35/2023, a viabilidade de instalação de tubos armcos. O apelo poderá ser solucionado através de uma parceria estratégica.

De acordo com a parlamentar, a questão pode ser solucionada por meio de parceria realizada entre estado e município, de modo a ser executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

“O cuidado das vias é necessário a fim de evitar que, após as chuvas, as vias possam ficar intransitáveis em virtude da terra e pedras arrastadas pela força das águas e deixadas no meio da pista, interferindo diretamente no deslocamento dos moradores e no escoamento da produção rural”, disse Ieda Chaves.

Cobrança

Em 2021, a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na cidade de Primavera de Rondônia, era 2.697 pessoas. Diante das demandas recebidas da população daquela cidade e das autoridades políticas, a deputada estadual busca apoio na solução do gargalo apresentado. “Sendo assim, o caso requer urgência, considerando o tráfego intenso em determinados horários, questão que pode gerar graves consequências, caso nenhuma intervenção seja realizada”, concluiu Ieda Chaves.

Prazo

O requerimento já foi oficializado no último mês pela Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), ao governador Marcos Rocha, ao secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, e ao diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes Dias. O prazo de resposta é de 30 dias.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO