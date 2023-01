Igreja Católica esclarece como será funeral de Papa emérito

Divulgação/Vaticano – 02.01.2022 Corpo do pontífice emérito está em exibição na Basílica de São Pedro em funeral aberto ao público

A morte de um papa leva a Igreja Católica a seguir um tradicional, antigo e rigoroso protocolo para o funeral do pontífice. Entretanto, após 600 anos, esta é a primeira vez que a instituição deverá lidar com a morte de um papa que renunciou ao cargo. No sábado (31), morreu aos 95 anos Bento XVI, papa emérito que deixou o cargo em 2013.

As informações anunciadas pela Santa Sé indicam que o pontífice deverá ser velado na Basílica de São Pedro a partir desta segunda-feira, ao qual o corpo estará exposto para que fiéis se despeçam de Bento. O local ficará aberto para visita das 7h às 19h no horário local, além de se estender para terça e quarta-feira no mesmo período.

Já o funeral acontecerá na quinta-feira (05), ao qual o Papa Francisco fará uma missa na Praça São Pedro às 9h30 no horário local (5h30 no horário de Brasília). Pela primeira vez na história da Igreja Católica, um Papa em exercício irá presidir o funeral de um papa emérito. A cerimônia pretende ser “solene, mas sóbria” segundo o porta-voz da Santa Sé, onde terão a presença de delegações oficiais da Itália e da Alemanha.





A cerimônia permanece uma incógnita. Ela deverá seguir os tradicionais elementos de funerais papais, mas pela posição de emérito de Bento, deverá ter diferenças. Uma delas está acerca da vestimenta, que tradicionalmente seria as costumeiras vestes vermelhas papais e o pálio — colarinho de lã branca. Outro ponto é se haverá os nove dias de luto, conhecidos como Novediales.

Em entrevista a agência de notícias AFP, o especialista litúrgico Claudio Magnoli diz que o funeral deverá seguir “o ritual tradicional seguido em rituais papais”, se diferenciando apenas que será presidido pelo Papa Francisco, não por decano dos cardeais ou um cardeal designado.

Quando um papa morre, um ritual específico deve ser seguido, que está expresso em um guia de 400 páginas chamado “Ritos Funerais do Pontífice de Roma”. As diretrizes estabelecidas nele em 1996 diz que, o enterro do líder da Igreja Católica deverá ocorrer entre quatro e seis dias após a morte, sendo esse período o tempo permitido para que seja exposto o corpo aos fiéis em uma simples estrutura.

Horas antes do sepultamento, o corpo será posto em um caixão simples de cipreste, ao qual será abençoado com água benta, além do rosto do Papa ser coberto por um véu branco. Este, será envolto por dois caixões: o primeiro de zinco, com um ador de cruz, o nome do Papa, os anos de Papado e o brasão que o representa. O segundo é feito de elmo de nogueira e fechado com pregos de ouro.

Papa Francisco deverá escolher o ligar onde Bento XVI será enterrado. Dentre os homens que já presidiram a Igreja Católica, 148 deles estão ou já passaram pela Basílica de São Pedro. Bento deverá se juntar a eles, sendo enterrado em uma cripta nas grutas que abrigam os restos mortais de outros Papas.

Outro ritual tradicional na morte de um Papa é a quebra do anel pescador, que é feito especialmente para cada um que assume o cargo. Entretanto, o de Bento foi marcado com o “X” quando renunciou ao cargo, o que indicava que não possuía mais poder.

Bento XVI foi um voraz defensor do conservadorismo no Vaticano, não sendo tão popular quanto o antecessor João Paulo II. A popularidade do alemão foi muito afetada pelos escândalos durante o Papado, acerca de fiscais e de abusos sexuais no Vaticano — muitos deles sendo heranças do período de João Paulo II.

Quando fez a renúncia, uma aura de temores se instalou sobre a instituição, que via a existência de dois papas com dogmas tão diferentes pudesse criar uma rachadura entre os clérigos. Entretanto, Bento XVI optou por manter-se em silêncio e evitar atritos durante a última década, vivendo em clausura no mosteiro de Mater Ecclesiae, no Vaticano.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.





Fonte: IG Mundo