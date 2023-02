Ilu Obá de Min abre carnaval paulistano com ópera de rua

Fernando Maia/Prefeitura RJ Carnaval no Rio de Janeiro

O carnaval de 2023 será marcado por uma mudança de tempo na região Sudeste e muita chuva na Bahia. Os estados de São Paulo , Rio de Janeiro e Minas Gerais serão atingidos por uma frente fria nos próximos dias. Já Salvador , capital da Bahia, continuará com o calor, porém, com fortes pancadas de chuva .

O estado paulista terá um final de semana de carnaval com o tempo instável. A previsão é de temporais na Grande São Paulo e no interior. No litoral, o mar deve ficar muito agitado e com ventos fortes.

No sábado, a máxima é de 24° e a mínima de 18°. A chance de chuva durante a tarde é de quase 95% e ocorrerá em toda a cidade. No domingo, a máxima será de 22° e a mínima de 18°, tendo chuva. Tempestades com trovoadas ocorrerão na segunda e terça, com máxima de 26° e mínima de 19°.

Segundo o Climatempo, uma frente fria de origem polar chega ao Sudeste nesses dias, provocando a queda da temperatura.

No Rio de Janeiro, o tempo no final de semana também será instável com muitas nuvens e chuva frequente. Ainda, na região serrana do Rio, há chances de fortes temporais.

Os cariocas vão começar o Carnaval com alta temperatura, dado que a máxima para sexta é de 33°. Só que a chuva fará o termômetro cair para 29° no sábado – dia que terá chuva em toda a cidade e com trovoadas – e 27° no domingo.

Em Minas Gerais, as pancadas de chuva serão intensas em Belo Horizonte e no Triângulo Mineiro. Nas demais regiões e no Espírito Santo, o tempo ainda terá alguns períodos de sol no final de semana.

Bahia

O carnaval de Salvador, um dos mais famosos do país, terá fortes chuvas durante todo o feriado, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Metereologia). No final de semana, é esperado calor e precipitações com mínima de 24ºC e máxima 30ºC.

Fonte: IG Nacional