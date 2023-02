ILUMINAÇÃO – Bairros de Porto Velho recebem melhorias com luminárias de LED

Mesmo no período de carnaval, os trabalhos não foram interrompidos

Diversas regiões da cidade têm sido beneficiadas com a troca de lâmpadas por luminárias de LED, através dos trabalhos realizados por equipes da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

O objetivo é otimizar o sistema de iluminação pública, tornando-o mais sustentável para o município e mais eficiente para a população, já que as luminárias de LED são mais econômicas e oferecem maior luminosidade.

Durante os últimos dias, inclusive no período de carnaval, foram atendidas solicitações do bairro Embratel, Espaço Alternativo, Vila Dnit, e Triângulo. A Emdur fez a instalação de um temporizador digital no campo Boca do Jacaré, no bairro Castanheira. Foi feita também a instalação de três postes de ferro e oito refletores metálicos de alta pressão, potência 400 watts, na quadra de areia da Vila Tupi.

MANUTENÇÕES

Nesta semana a programação é voltada para os bairros Mariana, São Francisco, Aponiã e Esperança da Comunidade para fazer as manutenções necessárias.

Nos últimos dias também foi executada a manutenção dos pontos de iluminação na praça do Tucumanzal, e a revitalização na iluminação do Espaço Alternativo está em fase de conclusão. A mão de obra é da Emdur, que através de um recurso repassado pelo Governo do Estado começou no início do mês de fevereiro os trabalhos, o que garantirá a troca de 700 pontos de luz, passando de lâmpadas comuns para luminárias de LED em todo o espaço.

A Emdur, no período de segunda a quarta-feira (20 a 22) realizou a manutenção do campo de futebol no distrito de São Carlos, baixo Madeira. Para atendimento, a empresa pede que a população priorize canais de atendimento via Internet. O motivo da orientação é que os contatos via telefone da pasta se encontram inoperantes, devido a ajustes técnicos feitos pela operadora de telefonia que presta serviço à empresa.

Os moradores devem recorrer aos contatos via rede social (no perfil da Emdur no Facebook, Instagram e Twitter), bem como pelo aplicativo “Emdur PVH”, (disponível no Play Store e IOS). Outra forma de solicitação de serviço ou informações é pelo e-mail da pasta: [email protected]

Texto: Rando Silva

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SCM)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO