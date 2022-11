ILUMINAÇÃO – Emdur disponibiliza novo endereço eletrônico para receber demandas da população

Trabalho deve ser concluído no início da próxima semana

O trecho na avenida Farquhar, próximo ao Porto do Cai N’Água em Porto Velho, passa por reparos desde a manhã desta sexta-feira (4). De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semob), o primeiro reparo necessário foi feito pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), para que posteriormente fosse iniciada a recuperação da via.

“Nossa equipe foi ao local na quinta-feira e foi detectado que na erosão havia um encanamento danificado e então seria necessária a troca por parte da Caerd, que foi acionada e fez o trabalho na manhã desta sexta-feira. Logo em seguida a equipe da Semob já deu início ao trabalho para que a via tenha o trânsito liberado”, explicou Diego Lage, secretário da Semob.

Ainda de acordo com a Semob, há um tempo de espera para que seja feita a compactação no cascalho onde foi feito o reparo. Com isso, a massa asfáltica deve ser aplicada e o reparo concluído no início da próxima semana.

INFRAESTRUTURA

Além do reparo feito na avenida Farquhar, região central da cidade, as obras de infraestrutura seguem em vários pontos da capital. No bairro Igarapé, através de empresa terceirizada, é feito o trabalho de drenagem profunda através de construção de uma galeria pluvial. Ainda na zona Leste, no bairro Aponiã, mais de 25 ruas devem ser recapeadas.

A pavimentação acontece nas ruas Águas Marinhas e Guilherme Henrique, no bairro Rosalina de Carvalho, além dos trabalhos de manutenção com tapa-buracos, limpeza e encascalhamento nos bairros Floresta, Planalto, Embratel, entre outros.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO