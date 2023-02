ILUMINAÇÃO – Obra de revitalização no Espaço Alternativo avança

Serão substituídos 700 pontos de luz e todo o cabeamento

A obra de revitalização da iluminação no Espaço Alternativo em Porto Velho segue com cerca de 30% do serviço já executado. Com a chegada do material necessário, a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) pretende empregar uma equipe maior no local para dar mais celeridade ao trabalho.

A obra inclui a troca de 700 pontos de luz, trocando as lâmpadas de vapor metálico para LED. O serviço foi dividido em etapas: implantação de rede de baixa tensão, braço de luminárias de 4m e luminárias LED de 120W na lateral direita (sentido aeroporto); construção de rede subterrânea e implantação de postes de ferro e luminárias LED de 70W na calçada da lateral esquerda (sentido Centro) entre a ciclovia e calçada de passeio; substituição de rede e luminárias no canteiro central por luminárias LED de 120W, além da substituição de postes danificados.

Um cuidado que gera mais trabalho na execução da obra é a concretagem do novo cabeamento para se evitar furtos. “Ainda assim nós reforçamos o pedido à população para quando presenciar qualquer ato suspeito, como pessoas sem uniforme no poste, cavando buracos próximo ou qualquer outra ação semelhante, para que denunciem acionando a Polícia Militar, no 190, ajudando assim a fiscalizar”, lembrou Gustavo Beltrame, presidente da Emdur.

O investimento está sendo custeado com recursos repassados pelo Governo do Estado, através do Programa Governo na Cidade. Para a parceria, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Emdur, apresentou o projeto de revitalização da Iluminação, incluindo a iluminação das laterais, recebendo assim os valores necessários para a execução da obra.

Além de melhorar a luminosidade do local, fator importante contra assaltos, atropelamentos ou outros acidentes nas vias públicas, a substituição vai proporcionar economia de energia e consequentemente de recursos para os cofres públicos, em torno de 60% de economia para o Governo de Rondônia, responsável pelo pagamento do consumo, pois o local tem medidor próprio. Existe ainda a vantagem ambiental devido à ausência de radiação dos metais pesados, utilizados nas iluminações tradicionais.

A iluminação de LED também requer menos manutenção, já que a vida útil é maior que a das lâmpadas de vapor de mercúrio, por exemplo. O presidente da Emdur, Gustavo Beltrame, pede ainda paciência à população e reforça que o prazo de entrega depende dos fatores climáticos, já que a Norma Regulamentadora nº 10 (que estabelece os requisitos e condições mínimas sobre as medidas de controle e de sistemas preventivos que garantem a segurança e a saúde dos trabalhadores eletricistas que interajam diretamente, ou indiretamente, em instalações elétricas ou quaisquer outros serviços que envolvam eletricidade) determina um prazo de quatro horas após a chuva para execução de qualquer serviço.

