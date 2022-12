ILUMINAÇÃO – Prefeitura instala postes e luminárias na avenida Lauro Sodré

Trecho próximo ao aeroporto tem cerca de 1.700 metros e vai receber 58 postes e 116 luminárias

Após anos sem iluminação devido à proximidade com o aeroporto de Porto Velho, o trecho da avenida Lauro Sodré, entre o Parque Circuito e a pista do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira de Oliveira, começou a receber a instalação de 58 postes de ferro e 116 luminárias de LED.

Depois de muitas tratativas com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e demais órgãos responsáveis pelo aeroporto, em função da proximidade com a pista de voo e de vários estudos e projetos elaborados pelo corpo de engenheiros eletricistas da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur), os trabalhos foram autorizados e iniciados nesta semana.

O trecho trabalhado tem cerca de 1.700 metros e a fiação será subterrânea e concretada para evitar o furto de fios no local.

“Nós submetemos o projeto para aprovação e após adequações solicitadas pelos órgãos envolvidos conseguimos dar início a essa obra que pode otimizar ainda mais a utilização da via, que hoje já é bastante frequentada para a prática de atividades físicas. Existia esse impasse pelo fato da área ser próxima à pista de decolagem e pouso. Apenas um trecho na área de cabeceira não será iluminado devido a normas de segurança, no mais, teremos a antiga pista do aeroporto finalmente iluminada”, destacou Gustavo Beltrame, presidente da Emdur.

A Emdur tem se empenhado para entregar a obra o mais breve possível, porém, é preciso considerar o período chuvoso e respeitar as normas regulamentadoras da atividade profissional.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO