ILUMINAÇÃO Prefeitura melhora a iluminação pública no entorno da construção da nova rodoviária

Fabricio Jurado, secretário-geral de Governo, representou o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves

O secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado, representando o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, participou na tarde da última terça-feira (1º) da Sessão Solene de abertura do Segundo Período Legislativo da Quinquagésima Quarta Sessão Legislativa da Décima Terceira Legislatura. A sessão que marca a retomada dos trabalhos do poder legislativo municipal após o recesso de 15 dias, aconteceu no Auditório da Escola Legislativa do Estado de Rondônia, localizado na av. Major Amarante, n° S/N, bairro Arigolândia, devido a uma reforma que está acontecendo na sede da Câmara.

A participação da Prefeitura no retorno das atividades reforçou mais uma vez a parceria entre os poderes executivo e legislativo. A harmonia entre a Prefeitura e a Câmara e o avanço no desenvolvimento da capital, principalmente na área de infraestrutura, foram os assuntos abordados pelo representante do prefeito ao discursar na abertura da sessão. Jurado também agradeceu aos vereadores pela aprovação das matérias de interesse do município.

“A Câmara tem sido parceira da Prefeitura, todos os vereadores têm apoiado os projetos de desenvolvimento da capital, é público e notório o quanto a cidade tem evoluído, e nós esperamos estar cada vez mais unidos para continuar fazendo o máximo possível de entregas à população. Estamos caminhando com marcas históricas, a exemplo dos 700 quilômetros de asfalto, entre recapeamento e pavimentação, é como se fosse daqui até Vilhena. Temos várias frentes e o trabalho continua”, disse Fabricio, que aproveitou o momento para convidar os vereadores e a população para participarem da inauguração da Escola Joaquim Vicente Rondon, em Jaci-Paraná, que foi reformada e ampliada. A entrega acontece dia 11, às 10h.

Durante a sessão, o presidente da Câmara, vereador Marcio Pacele, fez elogios ao executivo, assim como outros vereadores. O presidente destacou o trabalho que a prefeitura vem realizando principalmente nos distritos. “Nós temos hoje 13 distritos, os distritos do eixo da BR não estão recebendo apenas asfalto, em Vista Alegre, por exemplo, foi entregue recentemente a obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Maria Casaroto Abati com mais nove salas construídas, aumentando a capacidade da instituição, e nos próximos dias a prefeitura vai entregar também uma unidade de saúde, depois de ter entregado no final do ano passado, em Nova Califórnia, agora em Vista Alegre, uma obra bastante adiantada. Nós temos que parabenizar o prefeito pela coragem, como na construção da rodoviária, entre outros feitos até agora”, declarou o vereador.

Também marcou presença na sessão o secretário de Política Intersetorial do município, Devanildo Santana.

