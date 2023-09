ILUMINAÇÃO PÚBLICA Prefeitura concluiu a implantação de postes e luminárias de LED na avenida Santos Dumont

Programação encerra campanha do mês de setembro, com tema “Mãos em Defesa da Vida”

Cumprindo a programação do mês de setembro, com o tema “Mãos em Defesa da Vida”, alusivo à campanha Setembro Amarelo, dedicada à conscientização sobre a prevenção do suicídio, o Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres (DPPM), da Prefeitura de Porto Velho, realiza o projeto Feira da Mulher Empreendedora, nesta sexta-feira, das 7h às 14h, no Fórum Geral de Rondônia, na av. Pinheiro Machado, nº 777, bairro Olaria.

O projeto Feira da Mulher Empreendedora estará também sendo realizado nesta sexta-feira (29) e no sábado (30), das 16h às 21h, no IG Shopping, av. Amazonas, 8338, bairro Tiradentes. O evento acontece com uma variedade maior de produtos que estão expostos para comercialização do público em geral.

“Essas ações estão encerrando a campanha do Setembro Amarelo. O empreendedorismo pode oferecer benefícios que podem ajudar a melhorar o estado de ânimo e a qualidade de vida de algumas pessoas que lidam com a depressão. Existem exemplos de mulheres no nosso grupo que melhoraram seu estado de saúde com o trabalho. O artesanato e outros trabalhos têm dado a elas autoestima e empoderamento, tornando-as independentes financeiramente e fortes para alcançar seus objetivos”, observou a diretora do DPPM, Gina Brito.

SETEMBRO AMARELO

A campanha Setembro Amarelo é uma iniciativa de conscientização sobre a prevenção do suicídio e a promoção da saúde mental. Ela acontece anualmente durante o mês de setembro e pretende alertar a sociedade sobre a importância de falar abertamente sobre o suicídio, suas causas, fatores de risco e formas de prevenção.

A cor amarela foi escolhida para representar a campanha devido à associação desse tom com a luz do sol, que simboliza a esperança e a vida. A ideia é transmitir a mensagem de que é possível prevenir o suicídio, oferecendo apoio e recursos às pessoas que enfrentam problemas de saúde mental.

O DPPM em todas as ações nesse mês levou o tema “Mãos em Defesa da Vida”, alusivo à campanha Setembro Amarelo, lembrando que o suicídio é um problema de saúde pública, com impactos na sociedade como um todo, e todos nós devemos atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio.

“Convidamos toda comunidade de Porto Velho para prestigiar nossas feiras de encerramento do Setembro Amarelo e fazermos juntos essa reflexão da conscientização sobre a prevenção do suicídio. Teremos grata satisfação de recebê-la. Teremos exposição e comercialização de artesanatos, plantas ornamentais, papelaria, camisetas, t-shirts, acessórios, cosméticos, semijoias e gastronomia”, destacou a diretora do DPPM, Gina Brito.

Texto: Adaides Batista

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO