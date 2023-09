ILUMINAÇÃO PÚBLICA Prefeitura recebe nova frota de veículos e embarcação para atender regiões do município

Frota vai somar esforços com as equipes da Emdur na ampliação da iluminação de LED no município

A área de iluminação pública em Porto Velho ganhou reforço nesta segunda-feira (18). A partir de agora, a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) passa a contar com uma nova frota de veículos e uma lancha para atender a mais regiões do município.

O prefeito Hildon Chaves acompanhou a cerimônia de entrega dos veículos no pátio da Emdur e destacou os ganhos para a sociedade e o município.

“Podemos dizer que a iluminação pública salva vidas. Uma área bem iluminada tende a reduzir em 30% a criminalidade de uma região. Além disso, a chegada da nova frota só vai fortalecer, ainda mais, os programas da Prefeitura que hoje levam iluminação aos distintos e a substituição por lâmpadas de LED que, no fim, trazem mais economia aos cofres públicos, devido a maior durabilidade e baixo custo de manutenção”, destacou.

NOVA FROTA

A nova frota que vai atender a Emdur compreende, ao todo, nove veículos, sendo duas caminhonetes médias, cabine dupla, quatro portas, automáticos; seis caminhonetes médias, cabine simples, com implementos; um caminhão padrão com implemento, com comprimento de 10,5 metros. Todos adquiridos por meio de contrato de locação.

“Na prática, a Emdur é a primeira pasta municipal a experimentar o modelo de locação de veículos. A nossa expectativa é de economia financeira, sobretudo, na manutenção mecânica e eventuais reparos que hoje o município precisar arcar, e com altos custos”, detalhou o presidente da Emdur.

Além deles, a Prefeitura agora passa a contar também com um barco tipo lancha, este adquirido com recursos próprios do município para atender distritos e comunidades ribeirinhas de Porto Velho.

Na cerimônia, o prefeito destacou que os recentes investimentos do município permitiram ampliar o número de pontos de luz de 23 mil para 70 mil durante as duas gestões, com um 25% de Porto Velho atendida com iluminação de LED.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO