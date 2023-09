Testes rápidos de ISTs, distribuições de preservativos, aferição de pressão arterial e glicemia foram alguns dos serviços disponíveis

Diferentes serviços de saúde foram colocados à disposição da população durante o Festival de Praia realizado no distrito de Fortaleza do Abunã, no último final de semana. A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através da unidade de Unidade de Saúde da Família (USF) da localidade, teve como público-alvo os moradores e também visitantes.

Para atender o maior número de pessoas, a USF Fortaleza do Abunã criou o projeto “Saúde na Tenda”, um espaço para prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), cuidados com a saúde da mulher e orientações sobre situações de urgência e emergência.

A ação realizou cerca de 150 atendimentos entre testes rápidos de ISTs, orientações sobre métodos contraceptivos, distribuições de preservativos, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e orientações sobre primeiros socorros como acidentes com animais peçonhentos, afogamento ou engasgamento.

O gerente da USF Fortaleza do Abunã, Igor de Oliveira Marques, ressalta que o evento foi uma ação estratégica para promover atendimento e educação em saúde para quem prestigiou o festival.

“Nosso distrito vem sendo um dos lugares mais frequentados no período do verão, sendo um lugar desejado por muitas pessoas para relaxar, passear e se divertir. Foi pensando nisso, que a nossa equipe trabalhou para garantir maior acessibilidade aos serviços de saúde, orientando e promovendo qualidade de vida à população”, afirma o gerente.

Além de serviços de saúde, o projeto também ofereceu lazer e diversão, fruto da parceria entre a Semusa e a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), Consultoria em Educação Nacional (CEN), Comunidade São Sebastião, Pousada da Fran e Vereador Márcio Pacele.

