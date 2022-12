Imagens e video: Saiba quem são os presos na operação da PF contra ataques em Brasília

Ação mira envolvidos nos episódios de vandalismo ocorridos no dia 12 de dezembro

A Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal realizam, desde a noite de quarta-feira (28) a operação Nero , que busca prender suspeitos de participação na tentativa de invasão ao prédio da PF e nos atos de vandalismo que resultaram em incêndios a carros e ônibus em Brasília, no último dia 12. Foram expedidos mais de 30 mandados de prisão, busca e apreensão. As ações são realizadas no Distrito Federal e nos Estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro.

No total, 11 pessoas são alvos de pedidos de prisão. Veja quem são os detidos cujos nomes já são conhecidos até o momento:

Klio Damião Hirano

Ex-candidata a prefeita de Tupã (SP) pelo PRTB, ela foi presa em Brasília. Ela vinha participando das manifestações no Quarta-General do Exército da capital federal e tem postado sempre sobre a participação nos atos. No dia 12, publicou vídeo na porta da Polícia Federal, onde protestava contra a prisão do cacique Tsererê Xavante.

Átilla Mello

Pastor evangélico, ele foi preso no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, possui imagens com políticos de direita, como o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Em sua última postagem nas redes, usou uma imagem para brincar com a tensão vivida nos quarteis. “Caro presidente Jair Messias Bolsoanr, depoisq ue tudo isso acabar o povo patriota que estão (sic) nos quartais precisam de uma bolsa terapia e bolsa psicólogo. Sofremos fortes emoções”

Wenia Morais Silva

Ex-assessora do deputado estadual Renato Zaca (PL), também foi presa no Rio de Janeiro.

Joel Pires Santana

Pastor evangélico, foi preso em Rondônia

Ricardo Yukio Aoyama

Mora em Rondônia, é considerado foragido. Conforme investigação da PF, ele foi o responsável por comprar combustíveis para os atos de vandalismo em Brasília. Nas redes sociais, se apresenta como fiel apoiador do presidente. Na casa dele, policiais encontaram armas de fogo.

