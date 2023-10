Imersão na metodologia Apac ocorrerá no dia 1º de novembro, no Fórum Geral

A metodologia APAC de ressocialização de reeducandos por meio de autogestão e voluntariado será o foco de um evento que ocorrerá no dia 1º de novembro, quarta-feira, a partir das 8h, no auditório do Fórum Geral de Porto Velho. A chamada imersão contará com uma palestra de apresentação da metodologia pelo Diretor do Centro de Estudos Internacional Valdeci Ferreira e será aberta à comunidade, que poderá obter certificado de participação de 4h.

O evento de Divulgação e Expansão da Metodologia APAC é uma ação da Secretaria de Estado de Justiça em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, por meio do GMF, e que contará também com a participação do Ministério Público, Defensoria Pública e da FBAC – Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. O objetivo é sensibilizar a sociedade para o êxito da proposta, já implantada no município de Ji-Paraná, e em implantação no município de Ariquemes.

A Apac nasceu no dia 18 de novembro de 1972, em São José dos Campos-SP, idealizada pelo advogado paulista Mário Ottoboni e um grupo de amigos cristãos, que se uniram com o objetivo de amenizar as constantes aflições vividas pela população prisional da cadeia pública da cidade. Em 1974, a associação, que existia apenas como grupo da Pastoral Penitenciária, ganha personalidade jurídica e passa a atuar no presídio Humaitá, da mesma cidade. A partir de 1986, o método Apac foi desenvolvido em Itaúna e de lá se expandiu para outras comarcas de Minas Gerais e outros estados. O evento em Porto Velho pretende impulsionar a expansão da APAC para outros municípios

Imersão

O evento contará com dois momentos, um de solenidade, com composição de dispositivo de honra e uma solenidade de assinatura de um termo de parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e a FBAC ( Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados) e na sequência haverá uma apresentação e sensibilização para a Metodologia APAC.

Ao todo são 103 vagas disponíveis. As inscrições para receber certificado podem ser feitas pelo link.

Clique aqui

Currículo do Palestrante

Valdeci Antônio Ferreira nasceu em Itapecerica/MG. Formado em metalurgia pela Escola Técnica Vital Brasil, bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade de Itaúna/MG e Ciências Teológicas pela PUC/RJ. Fundador da APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Itaúna. Ex-diretor-geral da FBAC – Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, entidade que congrega as APACs do Brasil, assessora as APACs do exterior, mantêm a unidade de propósitos das associações, e orienta, assiste, fiscaliza e zela pelo fiel cumprimento da metodologia, modelo de gestão e normas de disciplina e segurança das APACs.

É atualmente diretor do CIEMA – Centro Internacional de Estudos do Método APAC, órgão responsável pela promoção de treinamentos do método para funcionários, voluntários, recuperandos e autoridades, além de oferecer estrutura para a realização de estudos, pesquisas, intercâmbios e produção de conhecimento. Assessor do Método APAC junto à Prison Fellowship International – órgão consultivo da ONU para assuntos penitenciários.

Participou de cursos, seminários e conferências em diversos estados do Brasil e em 36 países tais como: Hong Kong, Cingapura, Jordânia, Moçambique, África do Sul, Bulgária, Espanha, Portugal, Itália, Holanda, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Colômbia, Peru, Argentina, Equador, Chile, Guatemala, Suíça e outros. Vencedor do “Prêmio Empreendedor Social do Brasil” e também do “Prêmio Empreendedor Social da América Latina”, em 2017, promovidos pela Folha de São Paulo em parceria com a Fundação Schwab.

