Imóvel do Governo de Rondônia localizado em Vilhena vai a leilão no dia 21 de setembro

O distrito de União Bandeirantes, localizado a cerca de 160 quilômetros do município de Porto Velho, está sendo contemplado com obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água. Os serviços estão avançados e já registram 66,41% de execução concluída. Toda a obra é fruto da iniciativa do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp.

Os recursos aplicados na execução das obras são do Governo Federal, por intermédio do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, que desde 2019 tem sido destravadas pelo Governo do Estado. Um investimento que será convertido em mais qualidade de vida e saúde para a população da região, que terá 100% de água tratada distribuída em todo o distrito.

INVESTIMENTO

A obra está orçada em mais de R$ 7 milhões. O recurso investido pelo Governo Federal é de aproximadamente R$ 6.842.383,98 (seis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos). A contrapartida do Governo de Rondônia, é de R$ 1.051.986,76. (um milhão e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos).

TRABALHOS EM ANDAMENTO

Conforme a coordenadora do PAC na Seosp, Graciele Dummer, o projeto contempla a execução da Estação Elevatória; execução de 3.577 metros de Adutora de DN; implantação de uma Estação de Tratamento de Água com capacidade para tratar 30 litros por segundo; construção de reservatório semi – enterrado com capacidade de 1.000 m³; execução de 40.679 metros de rede de DN; e a execução de 1.050 ligações domiciliares. “Trata-se de um trabalho robusto, visando atender a toda a população do distrito. Essas obras, assim como também acontecem em Porto Velho trarão benefício, que é a água potável chegando na torneira da casa de cada morador, tratada e sem intermitência”, garantiu.

MAIS INVESTIMENTOS

Considerando todos os contratos em execução na Capital, o Governo do Estado movimenta o montante de R$ 229.531.320,58 (duzentos e vinte e nove milhões, quinhentos e trinta e um mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos). Um investimento vultuoso que trará transformações expressivas à população.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha está acompanhado a evolução das obras, tanto em União Bandeirantes quanto em Porto Velho, Ji-Paraná e Jaru, municípios também contemplados. “É notória a transformação no que tange à infraestrutura, que chega para esses municípios e distrito. O Governo não tem medido esforços para destravar esses projetos e retoma-los. O compromisso da gestão é primar pela saúde e bem-estar de todos.”, destacou.

De acordo com o titular da Seosp, Elias Rezende, o avanço dos trabalhos no distrito de União Bandeirantes reafirma o compromisso do Governo de Rondônia em promover qualidade de vida para os rondonienses. “Ter água tratada dentro de casa era uma realidade que parecia estar longe de ser vivenciada pela população mas, agora isso mudou. As obras estão acontecendo e a celeridade dos serviços ratifica esse compromisso. Em breve, União Bandeirantes contará com uma nova realidade. É gratificante demais para a nossa pasta, que tem gerenciado o recurso, para que possa ser aplicado de forma correta e eficaz”, finalizou.

