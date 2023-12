Impactos da estiagem persistem em Rondônia e governo decreta situação de emergência

O governo de Rondônia publicou na sexta-feira (15), o decreto 28.647 – Situação de Emergência. O decreto é em resposta à intensificação da crise hídrica que assola o estado, afetando diretamente a vida dos pescadores locais. A deputada Gislaine Lebrinha, reforçando pedido da Colônia dos Pescadores e Aquicultores Z-4 de Costa Marques/RO, solicitou a medida para amenizar os impactos.

A crise hídrica, especialmente na região da colônia de pesca, evidenciou impactos alarmantes, como a elevação das temperaturas e a diminuição significativa da quantidade de peixes, afetando diretamente a rotina de pesca dos profissionais. Trechos antes navegáveis dos rios agora se transformaram em bancos de areia, prejudicando a mobilidade dos pescadores no rio Guaporé.

Aproximadamente 145 associados da Colônia dos Pescadores e Aquicultores Z-4 de Costa Marques/RO, incluindo aposentados que complementam suas rendas por meio da pesca, foram atingidos. Além disso, segundo o presidente da colônia, Elizeu Tomicha, “a crise se estende por diversas regiões do estado, como Porto Velho, Ariquemes, Seringueiras, São Francisco do Guaporé, Ji-Paraná, Presidente Médici, Pimenta Bueno, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, entre outras.”

O contexto é agravado pelas projeções climáticas, que indicam a persistência da seca extrema na Amazônia. O último relatório pluviométrico feito pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), o qual foi apresentado na sexta-feira (15), a representantes do governo do estado, do Ministério Público, Universidade Federal de Rondônia (Unir) e representantes da sociedade civil, apontam que o volume de chuvas continuará muito baixo até o final de janeiro, período considerado o ápice do inverno amazônico (quando geralmente chove muito e com muita intensidade).

O relatório alerta também que o fenômeno El Niño atingirá sua máxima magnitude entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, prolongando a estação seca. Isso contribui para a redução da disponibilidade de água, afetando não apenas os pescadores, mas toda a região amazônica.

A deputada Lebrinha parabeniza o governo pela medida e faz um alerta sobre as previsões climáticas para 2024, “A população rondoniense enfrenta desafios crescentes, incluindo altas temperaturas, chuvas abaixo da média e a ameaça de uma seca ainda mais severa no próximo ano. A combinação de fatores climáticos intensifica os efeitos negativos, exigindo medidas urgentes para preservar não apenas a subsistência dos pescadores em Rondônia, mas também a vitalidade da Amazônia como um todo. Agradeço ao governador cel Marcos Rocha pela atenção ao nosso pedido”, afirmou a Lebrinha.

Texto: Caio Pereira I Assessoria parlamentar

Foto: Daiane Mendonça I Governo de Rondônia

Fonte: Assembleia Legislativa de RO