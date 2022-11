“Impactos sociais dos sinistros de trânsito” é tema de ação educativa noturna do Detran, em Porto Velho

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia realizou na sexta-feira (11) e sábado (12), a ação “Motorista Camarada”, com equipes que percorreram bares e pontos de festa em Porto Velho, conscientizando condutores sobre o risco de misturar bebida alcoólica e direção veicular. Os voluntários e agentes da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – Dtet destacaram na mensagem de conscientização sobre o forte impacto no sistema de saúde, ocasionados por sinistros de trânsito.

“Além das despesas médicas, as vítimas de acidente de trânsito enfrentam perdas na qualidade de vida, baixa produtividade no trabalho e diminuição da renda”, lembrou o diretor da Dtet, Ruymar Pereira de Lima.

A coordenadora da ação de sábado, Jaqueline Lima Soares, destacou que na abordagem dos motoristas que frequentam a noite portovelhense, o comportamento seguro é incentivado pelos voluntários.

“Para aqueles que estão ingerindo bebida alcoólica; pedimos que escolha entre os amigos, um que não esteja bebendo para ser o motorista camarada, e assim conduzir o veículo com segurança”, disse Jaqueline Lima Soares.

A ação “Motorista Camarada” atingiu um público de 2.029 pessoas, num total de 28 estabelecimentos comerciais visitados. “Juntos salvamos vidas”, enfatizou a coordenadora.

Estão entre as orientações prestadas pelos voluntários do Detran aos cidadãos abordados: Ter empatia e o respeito no trânsito; – Obedecer às leis de trânsito; – Uso dos dispositivos de segurança, como cinto de segurança para os ocupantes de carros, e uso do capacete bem afivelado para motociclistas; e – Praticar a direção defensiva.

O diretor-geral do Detran, Paulo Higo Ferreira de Almeida ressalta que as ações noturnas da Dtet fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, criado pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018.

Fonte: Governo RO