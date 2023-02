Implantação da Linha de Transmissão que interliga Rondônia e Acre é debatida em reunião com a Sedam

Para dar maior transparência à nomeação em cargos de chefia, direção e assessoramento do quadro administrativo do Poder Executivo Estadual, de livre nomeação e exoneração, o Governo de Rondônia inicia às 15 horas desta sexta-feira (3) inscrições ao Processo Seletivo 2023 visando o preenchimento imediato de duas vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Assessor VII, simbologia CDS-07, da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas. As inscrições deverão ser feitas até as 13h30 da próxima segunda-feira (6), por meio do preenchimento de formulário eletrônico específico disponível no portal: www.rondonia.ro.gov.br/seas.

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial (Diof-RO) desta sexta-feira, há uma vaga para contratação de imediata para atuação na Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan/Seas, que requer formação em nível superior em direito, administração, serviço social ou nutrição; e outra para a Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos – CODH/Seas, sendo necessário nesse caso formação em nível superior em direito, administração, serviço social, psicologia ou letras. Já o cadastro de reserva é para a Coordenadoria Estadual da Política de Assistência Social – CAS/Seas, Coordenadoria Estadual de Desenvolvimento Social – CODS/Seas, Coordenadoria da Casa do Ancião São Vicente de Paula e a Gerência da Casa dos Conselhos. A formação exigida para a CAS, a CODS e a Casa do Ancião é direito, administração, serviço social ou psicologia, enquanto para a Casa dos Conselhos pode ser em qualquer curso de nível superior. Em todos os casos deve ser comprovada a formação com a apresentação de diploma ou certidão de conclusão e colação de grau fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

A jornada de trabalho será das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira, conforme o Decreto nº 14.828/2009, podendo ser estendida, caso haja necessidade. A remuneração mensal oferecida é de até R$ 4.678,86, incluindo o vencimento, representação do cargo em comissão e auxílios alimentação, saúde e transporte.

O processo seletivo se dará em três etapas: análise de currículo e de memorial através do formulário de inscrição; prova teórica e/ou prática; e entrevista técnica e/ou comportamental.

Fonte: Governo RO