Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário avança com a construção das lagoas de tratamento, em Jaru

O município de Jaru já conta com 16% de execução feita da construção do Sistema de Esgotamento Sanitário, obra estruturante que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, sob gerenciamento do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp. A implantação do sistema de tratamento do esgoto irá proporcionar melhorias na qualidade de vida da população.

A fase da construção das quatro lagoas de tratamento registra o avanço das obras. De acordo com a coordenadora do PAC na Seosp, Graciele Dummer Pereira, as lagoas são as estruturas responsáveis pelo tratamento do esgoto, que após o processo chega a pureza de 90%.

“O sistema de esgotamento é feito por gravidade e parte automação. Ou seja, por gravidade é feito o tratamento todo natural com uso de bactérias e oxigênio, na sequência, são feitos os testes. O tratamento nas lagoas chega ao alcance de 90% de pureza e só assim são emitidos na natureza”, detalhou.

O Governo do Estado não tem medido esforços para dar celeridade aos trabalhos. No momento, a execução conta com os serviços de movimento de terra para a execução das lagoas anaeróbias e facultativa, produção das placas de concreto à proteção dos taludes das lagoas, assentamento de tubos com diâmetro de 500mm, preparação e adubação de solo para plantio de grama. O trabalho é executado por empresa vencedora do processo licitatório, sob fiscalização da Seosp.

O titular da pasta Erasmo Meireles fez visita in loco. “Estamos caminhando a passos largos com prudência. Pois trata-se de uma obra de grandiosa, que trará mais qualidade de vida e melhoria na saúde da população. Com esse sistema entregue, o município terá uma rede de tratamento de esgoto que vai atingir 70% dos moradores jaruenses. Tudo está sendo executado conforme a determinação do governador Marcos Rocha, que prioriza o bem-estar e saúde da população”, enfatizou Meireles.

